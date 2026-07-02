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¿Justin Bieber en la final del Mundial 2026? El cantante está en pláticas para actuar EN VIVO

Justin Bieber podría actuar EN VIVO en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aquí te compartimos todo lo que se sabe sobre las negociaciones.

Justin Bieber en el Mundial 2026
¿Justin Bieber cantará en el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Esto se sabe | Crédito: Getty Images (Kevin Mazur)

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Atención beliebers! Justin Bieber podría actuar EN VIVO en la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sí. Así como lo lees. Según informaron para TMZ fuentes cercanas a la Federación, los directivos están considerando la posibilidad de incorporar al intérprete de “One Less Lonely Girl” a la ceremonia de cierre de la gran fiesta del fútbol.

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¿Justin Bieber en la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De momento no hay nada confirmado. Tampoco se dieron detalles sobre si el canadiense ya recibió algún tipo de oferta. No obstante, insiders creen que es sólo cuestión de tiempo para saberlo, pues el cantante ofreció una breve actuación entre bastidores durante la inauguración del evento, la cual fue muy bien recibida.

¿Quiénes actuarán en la FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Mientras los directivos toman una decisión y Justin Bieber considera la oferta, ya hay otros nombres CONFIRMADOS para actuar EN VIVO en la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los artistas que ya dijeron a presentarse en el Estadio Nueva York Nueva Jersey son Shakira, Madonna, BTS y Chris Martin de Coldplay.

Según adelantó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aún falta otro gran artista por revelarse, por lo que el anuncio de Justin Bieber en la gran final podría ser sólo cuestión de tiempo. Aunado a esta revelación, Infantino compartió que el show de medio tiempo de la final del torneo tendrá una duración total de 11 minutos.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo es la gran final?

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo el 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México). No olvides mantenerte al tanto de Azteca 7 para conocer qué equipos disputarán el último gran juego.

¿Cómo y dónde ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ GRATIS y EN VIVO!

En Azteca 7 nos gusta consentirte, por lo que podrás seguir la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ GRATIS y EN VIVO a través de nuestra señal en televisión abierta, así como nuestro sitio web oficial y cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En vivo y Azteca Deportes.

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