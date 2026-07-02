Liam Gallagher, de Oasis, se compara con Juan Gabriel previo al México vs Inglaterra: “Canto como él todas las mañanas”

Tras el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ millones de aficionados han demostrado su pasión que le tiene al deporte y sobre todo a su selección, por lo que no es de esperarse que cuando las naciones avanzan a la siguiente ronda sea motivo de celebración y hacer posibles pronósticos contra quienes se enfrenten, sin embargo, muchas veces las muestras de apoyo pueden ser contraproducentes, tal como está ocurriendo con el cantante británico Liam Gallagher.

A pocas horas de que se lleve a cabo el encuentro entre México contra Inglaterra en el Mundial 2026, el vocalista de Oasis desató una auténtica lluvia de reacciones al pronosticar una contundente victoria de sus selección sobre la escuadra azteca, sin embargo, sus palabras hicieron que hasta Fher Olvera, integrante de Maná saliera a defender al equipo mexicano. Aunque todo parecía que hasta ahí se quedaría todo, momentos después Gallagher sorprendió al compararse con Juan Gabriel, provocando que recibiera cientos de comentarios por parte de la afición mexa.

¿Por qué los mexicanos están atacando a Liam Gallagher?

La divertida disputa que está circulando en redes sociales entre Liam Gallagher y los mexicanos se generó luego de que Inglaterra asegurara su pase a los octavos de final del Mundial, hecho que fue celebrado por el artista en su cuenta de X al expresar que el marcador entre el duelo de las selecciones sería a favor del conjunto inglés al quedar 5-0, sin embargo, su predicción fue rápidamente respondida por miles de mexicanos de una manera en la que utilizaron memes, bromas e incluso comparaciones.

Aunque todo parecía divertido, la conversación escaló cuando Fher Olvera compartió un video en el que le respondió al británico: “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver... no manches, ¡ubícate, güey! ¿5 a 0? cálmate… Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, ante la respuesta Gallagher mantuvo su postura en que el triunfo se lo llevaría su equipo, pero esta vez redujó el marcador, 3-0.

Tras el nuevo pronóstico y viralizarse la reacción de Fher de Maná, los mexicanos hicieron lo suyo y comenzaron a invadir las redes del cantante con referencias de la música nacional, así como con videos de Juan Gabriel con su icónica canción: “Hasta que te conocí” con un mensaje señalando que: “Juan Gabriel podría haber hecho wonderwall con los ojos cerrados pero Oasis jamás podría hacer esto”, a lo que Gallagher respondió con humor asegurando que canta esa canción en la ducha.

La canto en la ducha a primera hora de la mañana, contestó el intérprete

Aunque sus palabras fueron inofensivas, fueron tomadas con humor por internautas y comenzaron a atacar al Liam, pero él tuvo el tiempo para contestar algunos de ellos, principalmente uno donde una fan le expresó que no iniciará una pelea ya que en México lo querían mucho, a lo que él concluyó con un: “No voy a empezar una pelea”.

Juan Gabriel podría haber hecho wonderwall con los ojos cerrados pero oasis jamás podría hacer esto: pic.twitter.com/FC6ulsXUDs https://t.co/F8NnoMl2RQ — riv (@ponyoogirl) July 1, 2026

¿Quién es Liam Gallagher?

Liam Gallagher es uno de los cantantes británicos más influyentes de las últimas décadas tras consolidar su carrera como vocalista de Oasis, una de las bandas más importantes del britpop. Tras la separación del grupo en 2009, emprendió una exitosa carrera como solista sin embargo, en 2025, Oasis anunció su esperado regreso a los escenarios.