La FECHA en la que Azteca 7 tendrá la transmisión de México vs. Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026

La emoción futbolera continua, especialmente en países como México e Inglaterra, ya que cada escuadra ha avanzado a octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un hecho que sin lugar a dudas mantiene una gran esperanza de triunfo en todos los mexicanos e ingleses. Sin embargo, será en la cancha donde todo se decida, es por eso que en esta ocasión te presentamos la fecha exacta en la que Azteca 7 transmita este partido así como todos los detalles para que no te pierdas ningún detalle de este duelo tan esperado.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora en la que Azteca 7 transmitirá el partido México vs. Inglaterra

Este próximo Domingo 05 de julio de 2026 el partido de octavos de final en esta Copa del Mundo entre la Selección Mexicana y la de Inglaterra lo podrás disfrutar de manera completamente gratis y en vivo a través de la señal de Azteca 7; el Canal del Mundial, o bien desde el sitio web, solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo, desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tableta o pc podrás gozar de la mejor transmisión deportiva, con la narración de los más destacados comentaristas y expertos en fútbol como Christian Martinoli, el Dr. Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros. Es importante que sepas que la transmisión del partido por Azteca 7 comenzará en punto de las 5:30 pm, razón por la que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.

Este partido tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México y el silbatazo para que el balón comience a rodar sobre la cancha sonará en punto de las 18: 00 hrs, tiempo centro de la CDMX.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo llega México a octavos de final?

La Selección Nacional Mexicana, dirigida por Javier "El Vasco" Aguirre llega a octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo con entusiasmo y esperanza de avanzar a las siguientes fases del torneo mediante estrategia y técnica en la cancha sino con logros cuantificables ya que hasta el momento la escuadra de México no cuenta con goles en su contra por parte de las selecciones con las que se ha enfrentado previamente como Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador además de que el equipo se consolidó como líder del Grupo A. Por su parte, Inglaterra llega tras ganar el Grupo L y obtener la victoria frente a República del Congo dejando el marcador 2-1 aunque será este próximo 5 de julio cuando todo se decida.