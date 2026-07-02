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Reciben a Japón en su país como si hubieran ganado el Mundial 2026

Aunque no hubo una celebración por ganar la copa, sí se expresó un gesto de celebración que conmovió a todo el país tras el regreso de los Samuráis Azules.

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|Getty images

Escrito por: Dulce Olvera

La eliminación de la Selección de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una profunda tristeza entre los aficionados que veían a este conjunto como favoritos, asimismo, los jugadores se mostraron devastados al ser eliminados y aunque todo parecía desalentador para el equipo las buenas noticias se dieron cuando fueron bien recibidos por su nación quienes los cobijaron como si se hubieran coronado como los campeones.

¿Cómo fue el recibimiento de la Selección de Japón a su país?

Lejos de los reclamos o protestas por no continuar en el torneo como fue recibida la Selección de Corea del Sur, decenas de seguidores esperaron a los futbolistas en el aeropuerto para recibirlos con aplausos, porras, las banderas y sobre todo con palabras de aliento para agradecerles el esfuerzo y el papel que interpretaron en el Mundial.

A través de redes sociales se muestran imágenes que han impactado a nivel mundial pues la afición dejó ver que en las buenas y en las malas estarían alentando al equipo que los representó, ante este gesto miles de internautas aplaudieron las acciones que tuvo la afición japonesa con sus jugadores.

Asimimso, reconocieron la respuesra de los jugadores

¿Cómo fue el desempeño de la Selección de Japón en el Mundial 2026?

El juego que presentó la Selección de Japón durante la fase de grupos le permitió avanzar a la siguiente fase, a los dieciseisavos de final colocándolo como uno de los protagonistas del Grupo F. Sin embargo, su juego fue concluido luego de caer el pasado 29 de junio 2-1 frente a la Selección de Brasil.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu peleó hasta los últimos minutos, pero el poder ofensivo de la “Canarinha” terminó marcando la diferencia y selló la despedida de los Samuráis Azules del torneo 2026

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