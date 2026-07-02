Los mejores MEMES de Gilberto Mora, el futbolista de la selección mexicana, previo al partido de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026

En esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ muchos jugadores han sobresalido de distintas maneras, sin embargo hay uno en especial que ha acaparado toda la atención y viralidad en redes sociales luego de tener tan solo 17 años; así es, hablamos de Gilberto Mora, mejor conocido como “Morita”, jugador de la Selección Nacional Mexicana. El destacado deportista, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha sido blanco de diversos memes en internet en donde se hace referencia a su corta edad ya que es mucho más joven en comparación con los demás futbolistas del equipo, razón por la que a continuación te presentamos los memes más virales del jugador.

Mundial 2026: Los mejores memes de Gilberto Mora, el futbolista más joven de la selección mexicana

Redes sociales como X, TikTok, Facebook e Instagram se han acaparado de memes que expresan de manera irónica la corta edad del jugador con la camiseta número 9, por lo que te mostramos los más virales.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Mora es un mediocampista de 17 años de edad y actualmente es considerado una de las grandes promesas del balompié debido a que a su corta edad se encuentra debutando en su primera Copa del Mundo. Su debut en el deporte comenzó con el equipo de los Xolos de Tijuana en agosto de 2024 cuando tenía tan solo 15 años de edad. Recientemente alcanzó un récord al ser el futbolista más joven (después de Pelé) en ser titular en un partido de eliminación directa en la historia de un mundial, pues esto ocurrió en el partido México vs Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A pesar de su carrera en el deporte también se encuentra estudiando la preparatoria aunque por ahora ha pospuesto sus clases.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo será el próximo partido de México?

El próximo partido de la Selección Mexicana será el siguiente domingo 05 de julio en el Estadio Ciudad de México en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de la CDMX). El duelo deportivo será contra Inglaterra en octavos de final.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido México vs. Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra lo podrás ver completamente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, o bien, mediante el sitio web; solo tienes que dar click aquí y listo; podrás disfrutar de la transmisión con la narración de los mejores comentaristas y expertos en fútbol como Christian Martinoli, el Dr. Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros. La transmisión comenzará a las 5: 30 pm por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.