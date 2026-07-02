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¿Maná tendrá medio tiempo en el México vs. Inglaterra del Mundial 2026? Esta es la información OFICIAL hasta el momento

Todo parece indicar que Maná podría “despedir” a la Selección de México este domingo en el partido vs. Inglaterra.

Maná en el Estadio Ciudad de México
|(Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Escrito por: André Gutiérrez

En las últimas horas, Fher de la banda Maná se ha vuelto tema de conversación, pues su respuesta contra Liam Gallagher quien hizo un pronóstico polémico sobre el próximo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ entre México vs. Inglaterra ha recibido gran apoyo de todo nuestro país.

Luego de que el músico de 66 años diera la cara por nuestros paisanos, ha comenzado un rumor en redes sociales que señalan que la banda Maná podría estar presentándose en el Estadio Ciudad de México este domingo al medio tiempo del partido de los 8vos de Final.

¿Maná dará show en el partido de México vs. Inglaterra?

Tras varios rumores, esta tarde se confirmó que esta presentación será una realidad aunque se espera que esta sea previo al inicio del partido de esta instancia final, pues tras varios rumores en redes sociales que algunos fans comenzaron a especular tras la respuesta a Liam de Oasis y la relación que ha tenido con el fútbol, se comenzó a dejar ver lo que sería su paticipación de este domingo.

Que Maná se presente en el Show de Medio Tiempo del partido de México vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendría sentido después de que en el partido inaugural todo el estadio coreara “Oye Mi Amor”, dejando uno de los mejores momentos de la jornada, (además de la victoria ante Sudáfrica, claro).

¿En dónde y a qué hora ver el partido de México vs Inglaterra?

Si tú al igual que todo el país no quieres perderte ningún detalle de lo que sucede fura y dentro de la cancha en el partido que podría ser histórico para la Selección de México vs. Inglaterra, te invitamos a seguir la transmisión a través de Azteca 7, donde en punto de las 5:30 podrás tener cada detalle de lo pasa de la mano de nuestros comentaristas y expertos en búsqueda de ese tan esperado pase a 4tos de final.

Si no estás en casa, no te preocupes, pues también podrás seguir el partido a través de nuestro sitio web oficial, donde tendrás la señal compeltamente grartis y en vivo.

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