ÚLTIMA HORA: Guitarrista de Oasis anuncia que tiene cáncer; ¿Qué se sabe sobre su estado de salud? ¿Cancelarán su gira?

Este viernes Bonehead, el guitarrista de la legendaria banda Oasis anunció públicamente que fue diagnosticado con cáncer, por lo cuál tendrá que parar sus actividades de la banda liderada por los hermanos Gallagher.

De acuerdo con su comunicado, habría sido notificado sobre su enfermedad en enero de este 2025, siendo que Oasis tenía una de sus giras más importantes, pues era su regreso tras más de una década separados.

¿Cuál fue el comunicado de Bonehead, el guitarrista de Oasis sobre su cáncer?

El músico inglés de 60 años publico a través de sus redes sociales una carta donde explicaba lo que sucede son su estado de salud y la actual gira del regreso de Oasis:

“A principios de este año me diagnosticaron cáncer de próstata. La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien al tratamiento, lo que significaba que podría ser parte de esta increíble gira”.

¿Se cancela la gira actual de Oasis?

Ante la noticia positiva sobre su tratamiento también comunicó que iniciará una nueva fase dentro de su atención médica:

“Ahora, tengo que tomarme un descanso planeado para la siguiente fase de mi atención, así que me perderé los conciertos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney”.

Estos conciertos de Oasis estaban programados para la primera semana de noviembre, mismas que la banda no ha confirmado si cancelará, reporgramará o seguirá con un guitarrista de reemplazo, aunque uno de los motivos de la reunión era que estuvieran los miembros originales.

Ante este mensaje triste pero positivo a la vez, el guitarrista de Oasis, comunicó que se siente bien y que volverá listo para sus conciertos en Argentina, Chile y Brasil los cuales se llevarán a cabo el próximo noviembre.

“Estoy muy triste por perderme estos espectáculos, pero me siento bien y volveré listo para ir a tiempo a Sudamérica. Que lo pases muy bien si vas este mes y te veré de vuelta en el escenario con la banda en noviembre. - Bonehead X”.

Ante esto, la banda solamente reposteó su comunicado en X donde escribieron lo siguiente:

“Te deseamos lo mejor con tu tratamiento Bonehead. Nos vemos nuevamente en los escenarios en Sudamérica.