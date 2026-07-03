Liam Gallagher manda NUEVO mensaje a la afición mexicana, previo al enfrentamiento México vs. Inglaterra: “No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas”

¡Liam Gallagher no para! Luego de lanzar un polémico pronóstico sobre el México vs. Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el vocalista de Oasis manda un nuevo mensaje a la afición mexicana. A través de su cuenta oficial de X, el británico aseguró que no entendía todas esas respuestas de “actitudes negativas” por parte del público azteca y se mostró entusiasta al señalar que “todo saldrá bien” en el partido:

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“Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador”, escribió Gallagher en redes sociales. “No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas. Todo va a salir bien”.

Everytime I’ve been to Mexico everyone’s been lovely I don’t get all this bad attitude nonsense it’ll be fine — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

Como era de esperarse, el posteó se volvió viral y la afición aprovechó para aclarar la situación: las respuestas no eran sobre la “actitud negativa”, sino sobre la “altitud” que jugará en contra de la escuadra inglesa, pues el Estadio Ciudad de México se ubica a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

Ah ok got ya ffs I’ve been sitting here scratching my head — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

¿Cómo inició la pelea de Liam Gallagher con México?

Todo comenzó luego de que una fan le escribiera vía X: “Liam, ¿qué se siente que Inglaterra vaya a ser derrotada en el Azteca?”, a lo que el intérprete de “Wonderwall” respondió con un pronóstico sólido: “Creo que le ganaremos a México 5-0”; lo que desató controversia en redes sociales. Tras la viralidad de sus posteos, el británico ha cambiado su pronóstico a uno más “realista” en el que ve a la escuadra inglesa con una victoria de 3-0 sobre el cuadro de Javier “El Vasco” Aguirre.

¿Cuándo es el México vs. Inglaterra en los octavos de final?

El partido entre México vs. Inglaterra se llevará a cabo este domingo, 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México, siendo el último duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a disputarse en el emblemático coloso de Santa Úrsula.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Cómo y dónde ver el partido entre México vs. Inglaterra

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