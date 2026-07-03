LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Liam Gallagher manda NUEVO mensaje a la afición mexicana, previo al enfrentamiento México vs. Inglaterra: “No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas”

¡Liam Gallagher no para! El vocalista de Oasis manda nuevo mensaje a la afición mexicana, previo al enfrentamiento entre México vs. Inglaterra en los octavos de final.

Liam Gallagher de Oasis
Liam Gallagher lanza nuevos mensajes a la afición mexicana previo al México vs. Inglaterra |Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Liam Gallagher no para! Luego de lanzar un polémico pronóstico sobre el México vs. Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el vocalista de Oasis manda un nuevo mensaje a la afición mexicana. A través de su cuenta oficial de X, el británico aseguró que no entendía todas esas respuestas de “actitudes negativas” por parte del público azteca y se mostró entusiasta al señalar que “todo saldrá bien” en el partido:

También te puede interesar: ACTUALIZACIÓN: Maná tendrá medio tiempo durante el partido de México vs. Inglaterra

“Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador”, escribió Gallagher en redes sociales. No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas. Todo va a salir bien”.

Como era de esperarse, el posteó se volvió viral y la afición aprovechó para aclarar la situación: las respuestas no eran sobre la “actitud negativa”, sino sobre la “altitud que jugará en contra de la escuadra inglesa, pues el Estadio Ciudad de México se ubica a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo inició la pelea de Liam Gallagher con México?

Todo comenzó luego de que una fan le escribiera vía X: “Liam, ¿qué se siente que Inglaterra vaya a ser derrotada en el Azteca?”, a lo que el intérprete de “Wonderwall” respondió con un pronóstico sólido: “Creo que le ganaremos a México 5-0”; lo que desató controversia en redes sociales. Tras la viralidad de sus posteos, el británico ha cambiado su pronóstico a uno más “realista” en el que ve a la escuadra inglesa con una victoria de 3-0 sobre el cuadro de Javier “El Vasco” Aguirre.

¿Cuándo es el México vs. Inglaterra en los octavos de final?

El partido entre México vs. Inglaterra se llevará a cabo este domingo, 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México, siendo el último duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a disputarse en el emblemático coloso de Santa Úrsula.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Cómo y dónde ver el partido entre México vs. Inglaterra

Este duelo de titanes podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO en TV abierta por Azteca 7, el Canal del Mundial. Si prefieres el streaming, también habrá una señal GRATUITA y ONLINE disponible en nuestro sitio web y apps móviles: TV Azteca en Vivo y Azteca Deportes.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo