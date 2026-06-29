OFICIAL: Azteca 7 transmitirá el Alemania vs. Paraguay este lunes 29 de junio, y así podrás verlo GRATIS

El partido de Alemania vs. Paraguay ya tiene confirmada hora y fecha y lo podrás ver completamente gratis en Azteca 7. Así es, podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca 7 el emocionante encuentro de dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este lunes 29 de junio. Además, también lo podrás disfrutar en cualquier dispositivo a través del sitio oficial.

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¿Cuándo y a qué hora es el Alemania vs. Paraguay de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El esperado encuentro entre Alemania y Paraguay se disputará este lunes 29 de junio a las 2:30 pm (tiempo del centro de México). En este partido los errores no están permitidos y ambas selecciones buscarán mantenerse con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues se trata de un partido con eliminación directa.

¿Dónde ver GRATIS el Alemania vs. Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Alemania es uno de los favoritos para conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay buenas noticias para los aficionados. Está confirmada la transmisión del partido por Azteca 7, el Canal del Mundial, completamente gratis. Así que ese día no te olvides de sintonizar el canal siete o ingresar al sitio oficial para ver la transmisión en vivo en cualquiera de tus dispositivos dando clic aquí.

¿Qué se espera en este partido?

Ambos equipos lo darán todo para no quedarse sin la oportunidad de alcanzar la gloria y cargar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Alemania es un equipo fuerte; Paraguay lo dará todo para continuar y llegar lo más lejos posible en la justa mundialista. Cabe mencionar que, si el partido termina en empate, se tendrán que extender a tiempos extra y, de ser necesario, se irán a penales.

Ahora ya lo sabes, no te pierdas este atractivo enfrentamiento por Azteca 7 para vivir completamente gratis toda la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.