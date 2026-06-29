Link libre y GRATIS para ver online Países Bajos vs. Marruecos, partido del Mundial 2026

Dentro de la última fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Países Bajos y Marruecos protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada y, si no quieres perderte un segundo de uno de los encuentros determinantes del rumbo de la contienda deportiva más vista del mundo, aquí te contamos cómo puedes acceder a un link libre y GRATIS para disfrutar del encuentro por Azteca 7 desde dispositivos digitales y por transmisión de TV abierta.

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Si quieres seguir el partido en vivo, desde tu celular, computadora o tableta, Azteca 7 ofrecerá de manera gratuita la transmisión del encuentro por su señal de televisión abierta. Si planeas seguir el partido en vivo, toma en cuenta que también podrás seguir el encuentro por la señal digital de TV Azteca o desde nuestra aplicación en tu celular, tableta, computadora o desde cualquier dispositivo digital

¿Cómo, cuándo y por dónde ver el encuentro entre Países Bajos y Marruecos?

Toma en cuenta que el encuentro decisivo entre Países Bajos y Marruecos se juega hoy lunes 29 de junio de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) dentro del estadio Monterrey (Estadio BBVA). No te pierdas nada de la contienda por Azteca 7 y por la app de TV Azteca. Además, sigue toda la obertura mundialista por nuestras redes sociales oficiales.

¿Cuándo jugará de nuevo México dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana jugará su próximo partido el próximo martes 30 de junio del 2026, en punto de las 19.00 horas, tiempo del centro de México. Este encuentro se presenta como uno de los más esperados de los nacionales debido a la sobresaliente actuación del equipo mexicano en sus encuentros previos. Se debe señalar que, en el caso de que México consiga la victoria, concluiría la fase de grupos con racha perfecta.