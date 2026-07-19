Los mejores momentos de la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026; desde IShowSpeed hasta Robbie Williams y Post Malone

La Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial 2026TM marcó el inicio del final de una de las jornadas más esperadas del futbol internacional. Antes de dar el silbatazo inicial, millones de aficionados pudieron disfrutar de un pequeño espectáculo lleno de música, celebridades y sorpresas, entre los que destacan IShowSpeed, Post Malone y Swae Lee. Aquí te damos todos los detalles de todo lo que se vivió en el evento.

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¿Quiénes se presentaron en la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El evento abrió con la presentación de IShowSpeed que interpretó la canción “Champions”. Ya se sabía que el cantante e influencer sería parte de los artistas que se presentarían en esta ceremonia de clausura previa al partido de España y Argentina.

Cuando terminó su interpretación, entró Post Malone, quien cantó “Wow”, y demostró una vez más por qué se ha consolidado como un artista fundamental para los eventos deportivos. Recordemos que esta es la primera vez que participa en una clausura de la FIFA, pero previamente ha formado parte de eventos masivos en otros deportes.

La gran sorpresa de la ceremonia fue la aparición de Swae Lee, quien interpretó junto a Post Malone la popular canción de “Sunflower”, éxito conocido por ser el tema principal del filme de “Spider-Man Into de Spider-verse", la película animada de Sony Pictures.

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