LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Los mejores momentos de la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026; desde IShowSpeed hasta Robbie Williams y Post Malone

La Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM reunió música, invitados especiales y momentos inesperados antes de la gran final.

Los mejores momentos de la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026; desde IShowSpeed hasta Robbie Williams y Post Malone

Escrito por: Matías Mena

La Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial 2026TM marcó el inicio del final de una de las jornadas más esperadas del futbol internacional. Antes de dar el silbatazo inicial, millones de aficionados pudieron disfrutar de un pequeño espectáculo lleno de música, celebridades y sorpresas, entre los que destacan IShowSpeed, Post Malone y Swae Lee. Aquí te damos todos los detalles de todo lo que se vivió en el evento.

También te puede interesar: Ceremonia de Clausura Mundial 2026 EN VIVO: ver GRATIS transmisión del show de medio tiempo de BTS, Shakira, Justin Bieber concierto online de Final Copa Mundial de la FIFA 2026TM

¿Quiénes se presentaron en la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El evento abrió con la presentación de IShowSpeed que interpretó la canción “Champions”. Ya se sabía que el cantante e influencer sería parte de los artistas que se presentarían en esta ceremonia de clausura previa al partido de España y Argentina.

Cuando terminó su interpretación, entró Post Malone, quien cantó “Wow”, y demostró una vez más por qué se ha consolidado como un artista fundamental para los eventos deportivos. Recordemos que esta es la primera vez que participa en una clausura de la FIFA, pero previamente ha formado parte de eventos masivos en otros deportes.

La gran sorpresa de la ceremonia fue la aparición de Swae Lee, quien interpretó junto a Post Malone la popular canción de “Sunflower”, éxito conocido por ser el tema principal del filme de “Spider-Man Into de Spider-verse", la película animada de Sony Pictures.

Información en desarrollo

Tags relacionados
Justin Bieber BTS Madonna Shakira

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo