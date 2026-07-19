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Recopilación de MEMES de la Ceremonia de Clausura y Medio Tiempo de la final del Mundial 2026

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo deja una experiencia única entre el partido y el primer show de medio tiempo de este evento, también deja grandes memes.

Recopilación de MEMES de la Ceremonia de Clausura y Medio Tiempo de la final del Mundial 2026
|Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images/Buena Vista International

Escrito por: Matías Mena

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regaló siempre grandes momentos que se convirtieron en memes y tendencia. La gran Final no es la excepción y, entre ceremonia de clausura, partido entre España y Argentina y el épico show de medio tiempo, esta justa mundialista llenó las redes sociales de memes muy divertidos, inesperados y comentados. Lo mejor de todo es que los hemos juntado, todos para ti en un solo lugar.

También te puede interesar: Previo a la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026: Shakira hace HISTORIA en Instagram y llega al #1 del top Global en Spotify

Los mejores memes de la Ceremonia de Clausura

La ceremonia de clausura comienza y el internet, poco a poco, se comienza a llenar de memes que vale 100 % la pena disfrutar.

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