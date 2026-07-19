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Previo a la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026: Shakira hace HISTORIA en Instagram y llega al #1 del top Global en Spotify

A unas cuantas horas de volver a presentarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Shakira hace historia. La cantante colombiana sigue rompiendo récords y haciendo historia.

Previo a la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026: Shakira hace HISTORIA en Instagram y llega al #1 del top Global en Spotify
|Stephanie Augello/Variety via Getty Images

Escrito por: Matías Mena

Hoy se celebra la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Shakira, una vez más, hará historia. Así es la cantante colombiana; está a unas horas de encabezar el esperado espectáculo de medio tiempo, no sin antes confirmarle al mundo su enorme impacto global, pues se ha convertido en primera artista latina en alcanzar los 100 millones de seguidores en Instagram. No conforme con eso, nos demuestra el enorme éxito que es al continuar dominando las listas de Spotify gracias al fenómeno de “Dai Dai”, el tema oficial del torneo junto a Burna Boy.

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Shakira rompe récord histórico en Instagram

La intérprete de “Hips Don’t Lie” nos demuestra una y otra vez que las mujeres ya no lloran. Ahora, está escribiendo una nueva página en la historia de las redes sociales al superar los 100 millones de seguidores en Instagram, una cifra que ninguna otra artista latina había conseguido. Esto lo consigue en plena final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de estar tan ligada a dichos torneos.

Recordemos que Shakira ha logrado colarse en la justa mundialista con “Hips Don’t Lie” en 2006, “Waka Waka” en 2010 y en el 2026 con “Dai Dai”. Esto deja claro que la colombiana ha sabido convertir el futbol en parte de su legado musical.

"Dai Dai" mantiene a Shakira en la cima de Spotify

El enorme éxito de Shakira también se refleja en una de las plataformas de audio más importantes del mundo, pues “Dai Dai”, interpretada junto a Burna Boy, continúa colocándose entre las canciones más escuchadas del planeta. La canción ha liderado el Top Global de Spotify en distintos momentos desde su lanzamiento, lo que la convierte en uno de los mayores éxitos del verano.

Previo a la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026: Shakira hace HISTORIA en Instagram y llega al #1 del top Global en Spotify
|Captura de Pantalla de Spotify

¿Qué otros logros mantiene Shakira en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En Spotify, Shakira ya superó los 100 millones de oyentes mensuales, lo que la convierte en la primera artista femenina latina en lograr esta marca histórica. Por si fuera poco, en la plataforma de YouTube el video de la canción supera los 400 millones de reproducciones y lo rompió en tiempo récord. Además, en este momento se mantiene en el número uno del top mundial de videos musicales.

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