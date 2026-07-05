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Así podrás ver GRATIS y EN VIVO el México vs. Inglaterra, partido del Mundial 2026, por Azteca 7

¡El país entero se pinta de tricolor! No te pierdas el México vs. Inglaterra este domingo, 5 de julio. Así puedes ver el partido de los octavos de final GRATIS y EN VIVO.

México vs Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026
Sigue el minuto a minuto del México vs Inglaterra en Azteca 7, el Canal del Mundial | Crédito: Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

Este domingo, 5 de julio, se juega el México vs. Inglaterra como parte de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La cita será en el Estadio Ciudad de México, al sur de la capital. Con ello, el coloso de Santa Úrsula albergará el último partido de la justa veraniega, pues el resto del torneo (cuartos de final, semifinales y final) se jugará en Estados Unidos. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo momento del evento y lo disfrutes GRATIS y EN VIVO.

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México vs. Inglaterra: ¿En dónde ver el partido GRATIS y EN VIVO? Canal de TV

El duelo entre México e Inglaterra por un pase a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrá seguirse GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por Azteca 7, el canal del mundial.

México vs. Inglaterra GRATIS y ONLINE: link para ver los octavos de final

¿No tienes acceso a la señal abierta? ¡No te preocupes! Azteca 7 lleva la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a dondequiera que estés gracias a nuestra transmisión digital vía streaming. Para acceder al partido de México vs. Inglaterra GRATIS y ONLINE sólo tienes que ingresar a nuestro sitio web oficial o descargar alguna de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo o Azteca Deportes.

¿A qué hora empieza el juego de México vs. Inglaterra?

La cita es este domingo, 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México. El silbatazo inicial está programado a las 6:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la transmisión de Azteca 7 arranca desde las 5:30 p.m., con la previa de los mejores comentaristas deportivos del país: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Warrior.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué selecciones han pasado a CUARTOS de final?

De momento, las selecciones que han conseguido su pase a cuartos de final son Marruecos y Francia. Los octavos de final se extenderán hasta el martes, 7 de julio. Será entonces cuando conoceremos a las ocho mejores selecciones del mundo.

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