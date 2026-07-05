De Quiñones a Raúl Jiménez: conoce a TODAS las parejas de los futbolistas de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La Selección Mexicana está viviendo su mejor Copa del Mundo. Tras resultar en primer lugar en la Fase de Grupos y vencer a Ecuador en los dieciseisavos de final, la escuadra tricolor se prepara para uno de los duelos más importantes: México vs. Inglaterra en los octavos de final. Sin embargo, los éxitos van más allá de la cancha, pues muchos también triunfan en el amor. Aquí te compartimos quiénes son las parejas de cada uno de los convocados por Javier “El Vasco” Aguirre.

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¿Quiénes son las parejas de los jugadores de la Selección Mexicana? Lista completa

Porteros

Guillermo Ochoa

Karla Mora y Guillermo Ochoa llevan casados desde junio de 2017. Actualmente, compartes tres hijos: Lucciana, Guillermo Jr. y Karla.

Raúl Rangel

El héroe de la portería mexicana mantiene una relación discreta con Edith Marin, con quien ha estado cerca de ocho años.

Carlos Acevedo

Carlos Acevedo se encuentra en una relación con Alborada Olivares Pérez, quien se ha convertido en un rostro recurrente en los partidos de la Selección

Defensas

Jorge Sánchez

Linda Villanueva es la esposa de Jorge Sánchez. Actualmente, la pareja comparte dos hijos juntos.

César Montes

César Montes y Fernanda Vásquez unieron lazos matrimoniales en diciembre de 2025. La pareja comparte dos hijas: Isabella e Ivanna.

Israel Reyes

Israel Reyes y Rosalva Burgos llevan saliendo desde el 2025. Si bien la joven mantiene sus redes sociales privadas, su relación es pública desde hace tiempo.

| Crédito: Instagram

Johan Vásquez

Johan Vásquez y Camila Hernández llevan cerca de 5 años juntos. La pareja comparte dos hijos: Milan y Mia.

Jesús Gallardo

Jesús Gallardo y Orquidea Garza unieron lazos matrimoniales el 14 de febrero tras varios años de relación

Centrocampistas

Orbelín Pineda

Orbelín Pineda y Gabriela Ríos forman una de las parejas más queridas del fútbol. Actualmente, comparten dos hijos juntos. Se casaron en junio de 2023.

Edson Álvarez

Edson y Sofía Toache iniciaron su relación en 2018 y se comprometieron en 2024. Ahora, son padres de dos hermosas niñas.

Luis Chávez

Luis Chávez y Mónica Ángel llevan juntos varios años. Actualmente, la pareja comparte un hijo.

Erik Lira

Ana Paula se ha convertido en uno de los mayores soportes para Erik Lira. Si bien aún no tienen hijos, sí comparten un bello perrito llamado Hunter.

Álvaro Fidalgo

Álvaro y Pilar son otra de las parejas más queridas. Ambos se conocen desde niños y su historia de amor ha sido todo un sueño.

Luis Romo

El canterano de las Chicas y María Fernanda Guadarrama forman una de las relaciones más sólidas. Actualmente, comparten dos hijos pequeños.

Delanteros

Roberto Alvarado

Roberto “El Piojo” Alvarado mantiene una relación de más de una década con Dayana Gómez, con quien comparte dos pequeñas hijas: Emily y Mila.

Guillermo Martínez

Otro de los padres de la Selección. Guillermo Martínez lleva años con su actual pareja, Fabiola Medina, con quien también comparte dos niñas.

Alexis Vega

Alexis Vega y Paula González llevan juntos desde 2016. Su boda civil la celebraron en 2021 y también comparten dos hijos: Victoria y Alexander.

Santiago Giménez

Santiago mantiene una relación con María Fernanda Serrano, la cual comenzó en la pandemia. En 2024 se unieron lazos matrimoniales.

Raúl Jiménez

Otra de las parejas favoritas y de las más sólidas: Raúl Jiménez y Daniela Basso. Su relación inició en 2017 y ahora comparten dos hijas.

Julián Quiñones

Quiñones mantiene una relación con Ana Gabriela, con quien unió lazos matrimoniales en 2023 y comparte una hija, Alanna. También es padre de Lionel, producto de la antigua relación de su esposa.

Los futbolistas SOLTEROS de la Selección Mexicana

No todos los jugadores de la Selección Mexicana se encuentran en una relación. Los futbolistas del cuadro tricolor que han confirmado estar SOLTEROS incluyen a: Gilberto Mora, Armando “La Hormiga” González y Obed Vargas; mientras que los que mantienen su vida privada con total hermetismo y se desconoce si están en un noviazgo o no son César Huerta, Brian Gutiérrez y Mateo Chávez.

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