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Link libre y GRATIS para ver los partidos de hoy 04 de julio del Mundial 2026, EN VIVO

No te pierdas el enfrentamiento entre las selecciones que disputan en la La Copa Mundial de la FIFA 2026™ y buscan pasar las primeras fases de eliminación directa.

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Link para ver partidos gratis del mundial 2026 |Crédito: Pexels

Escrito por: Yulissa Jacinto

La fiebre futbolera no para, especialmente porque nos encontramos en uno de los momentos más decisivos de la La Copa Mundial de la FIFA 2026™; así es, hablamos de los octavos de final, en donde cada selección se encuentra manteniendo una estrategia defensiva en la cancha para asegurar su avance en el torneo; es por eso que en esta ocasión te decimos a través de que link podrás ver gratis y completamente en vivo los partidos del mundial 2026 este 04 de julio de 2026.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Link para ver los partidos GRATIS y EN VIVO de hoy, 04 de julio 2026

A través del sitio web de Azteca 7 podrás disfrutar de partidos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ de manera totalmente gratis y en vivo, para hacerlo solo debes dar CLICK AQUÍ y listo; podrás gozar de la mejor transmisión desde la comodidad de tu hogar, misma que será narrada por los mejores comentaristas y expertos en deporte como Christian Martinoli, el Dr. Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué partidos transmitirá Azteca 7, hoy 04 de julio?

Este sábado 04 de julio Azteca 7 transmitirá el partido Paraguay vs Francia de octavos de final de la Copa del Mundo. La podrás disfrutar desde la señal televisiva; o bien, si prefieres lo digital puedes acceder a la transmisión dando click en este enlace. Por otro lado, también puedes descargar algunas de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes, mismas que son gratis y compatibles con cualquier dispositivo, solo deberás buscarlas en tu tienda de aplicaciones y descargarla.

El partido entre Paraguay y Francia se llevará en punto de las 15: 00 hrs, tiempo centro de la Ciudad de México. Sin embargo, la previa en Azteca 7 dará inicio a las 14: 40 hrs, por lo que te recomendamos sintonizarla a tiempo para ir calentando motores y no perderte ningún detalle de este partido que mantiene la esperanza en cada selección de poder avanzar a cuartos de final.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué selecciones han logrado pasar a octavos de final?

No cabe duda que la emoción en los aficionados y las personas originarias de cada país ha ido en aumento cada vez más debido a que con cada partido una victoria y derrota se define en el camino por ganar la Copa del Mundo. Sin embargo, solo algunos países han logrado pasar a octavos de final, por lo que a continuación te decimos quiénes son.

  • Canadá vs. Marruecos
  • Paraguay vs. Francia
  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra
  • Portugal vs. España
  • Estados Unidos vs. Bélgica
  • Argentina vs. Egipto
  • Suiza vs. Colombia

Estos encuentros se llevarán a cabo entre el 04 y 07 de julio de 2026.

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