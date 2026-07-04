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Estadio Ciudad de México: el lugar que vio “el gol del siglo” en uno de los enfrentamientos más grandes contra Inglaterra

En un Estadio con 114 580 aficionados se vivió uno de los momentos más importantes dentro de la historia del deporte y de la Copa del Mundo.

Diego Armando Maradona

Escrito por: Yulissa Jacinto

A pesar de que en este 2026 se está llevando a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México (al igual que en Estado Unidos y Canadá), esta no es la primera vez que esto sucede ya que en 1986; hace cuatro décadas, esto también ocurrió. Durante ese mundial Argentina; la famosa selección Albiceleste, logró obtener la gran victoria y llevar la copa a casa, sin embargo hubo un momento dentro de este equipo que marcó la historia del deporte ya que el destacado futbolista Diego Armando Maradona protagonizó uno de los momentos más asombrosos; el llamado “Gol del Siglo”, por lo que en esta ocasión te contamos todos los detalles.

"El gol del Siglo": ¿En qué Estadio se dió y cómo ocurrió?

Este suceso ocurrió en el Estadio Ciudad de México en el año 1986. El día fue el 22 de junio cuando el número 10 de la Selección Argentina (Diego Armando Maradona), en su encuentro en la cancha contra la Selección de Inglaterra, en el minuto 55 del partido, el famoso futbolista recibió el balón por parte de Héctor Enrique y al momento de patear el balón éste recorrió 52 metros en 10.6 segundos, dejando muy atrás a jugadores del equipo contrario como Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick y marcando un gol impresionante que quedó registrado en la historia del fútbol para siempre. El marcador de ese encuentro terminó en un 2-0, favor de los argentinos; quienes solo 7 días después se enfrentaron contra la Selección de Alemania y a la cual le ganador dejando como resultado en goles 3-2.

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¿Quién fue Diego Armando Maradona?

Diego Armando Maradona fue un destacado deportista, futbolista y entrenador argentino. Es considerado uno de los mejores en la historia del fútbol. Tuvo participación en diversos clubes como Napoli italiano, Argentinos Juniors, Boca Juniors y el FC Barcelona. Se le atribuye haber logrado “El gol del siglo” y “la "Mano de Dios" en la Copa del Mundo de 1986 en México. Lamentablemente perdió la vida el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años de edad. De acuerdo con la autopsia realizada, la causa que originó su fallecimiento fue un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, lo que le ocasionó un paro cardiorrespiratorio.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana se enfrentará contra Inglaterra en octavos de final el próximo domingo 05 de julio en el Estadio Ciudad de México, el mismo lugar que vió “El gol del siglo” en 1986, en punto de las 18: 00 hrs, tiempo centro de la CDMX. La transmisión la podrás disfrutar de forma totalmente gratis y en vivo a través de la señal de Azteca 7;El Canal del Mundial; o bien, a través del sitio web; solo deberás dar click aquí y listo. Podrás sintonizarla a partir de las 17: 30 hrs por lo que te sugerimos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.

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