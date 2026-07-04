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Canal de televisión abierta que transmitirá GRATIS el partido de México vs. Inglaterra del Mundial 2026, fecha y hora

Este domingo se juega el México vs. Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sigue el partido GRATIS y EN VIVO por televisión abierta: canal y hora.

México vs. Inglaterra
Sigue el México vs. Inglaterra GRATIS y EN VIVO por televisión abierta | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

Este domingo, la mirada del país entero se posará ante el futuro de la Selección Mexicana con el México vs. Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se llevará a cabo en el emblemático Estadio Ciudad de México, al sur de la capital, y podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por televisión abierta a través de Azteca 7, el Canal del Mundial.

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¿En qué canal de TV pasan el México vs. Inglaterra?

El duelo a muerte súbita entre México e Inglaterra podrá seguirse en televisión abierta por el Canal 7. Si cuentas con televisión de paga, el canal a sintonizar es el 107. Recuerda, los mejores partidos los encuentras en Azteca 7, el Canal del Mundial.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Inglaterra GRATIS y ONLINE?

Si no tienes acceso a la señal de televisión, o simplemente prefieres el streaming, no te preocupes. En Aztcea 7 nos gusta consentirte y llevar la pasión por el fútbol a dondequiera que estés, por lo que el México vs. Inglaterra podrá seguirse GRATIS y ONLINE a través de nuestro sitio web oficial o cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

México vs. Inglaterra: ¿A qué hora empieza el partido de octavos de final?

Pese a los rumores que han estado circulando en redes sociales en las últimas horas, el horario OFICIAL del partido entre México vs. Inglaterra es a las 6:00 p.m. (hora del Centro de México) de este domingo, 5 de julio. La transmisión de Azteca 7 arranca en punto de las 5:30 p.m., con la previa a cargo de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Warrior.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué selecciones pasaron a octavos de final?

Las 16 selecciones que lograron su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son:

  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra
  • Paris vs. Francia
  • Canadá vs. Marruecos
  • Portugal vs. España
  • Estados Unidos vs. Bélgica
  • Suiza vs. Ghana
  • Egipto vs. Argentina

¿Cómo van los cuartos de final?

Hasta ahora, la única Selección que ha pasado a cuartos de final es Marruecos, tras derrotar a Canadá con un 3-0 en el Estadio Houston.

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