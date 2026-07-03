¡El Mundial 2026 y la programación de TV Azteca, ahora también en tus Smart TVs!
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- Smart TVs Samsung y Hisense.
- Dispositivos de streaming y TVs con Roku, Fire TV, Google TV y Apple TV.
- Celulares Android y iOS
- El sitio web tvaztecaenvivo.tv.
También puedes acceder a toda la cobertura deportiva y partidos en vivo del mundial desde el sitio de tvaztecadeportes.com y la aplicación móvil de TV Azteca Deportes, disponible en Android e iOS