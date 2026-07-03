Azteca 7 transmitirá EN VIVO y GRATIS el Paraguay vs. Francia: fecha y hora exacta para verlo

Los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arrancan este sábado, 4 de julio. Entre los duelos que se disputarán este fin de semana se encuentra el Paraguay vs. Francia. El partido se llevará a cabo en el Estadio Filadelfia en Pensilvania, Estados Unidos. En Azteca 7 nos gusta consentirte y llevamos la transmisión del juego GRATIS y EN VIVO a dondequiera que estés. Sigue leyendo y entérate de TODOS los detalles.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora empieza el Paraguay vs. Francia?

El duelo entre Paraguay y Francia por un pase a los cuartos de final del torneo más importante del fútbol se llevará a cabo la tarde de este sábado, 4 de julio. La cita será en el Estadio Filadelfia, mientras que el balón comenzará a rodar en punto de las 3:00 p.m. (hora del centro de México).

¿Dónde ver el partido entre Paraguay vs. Francia? Canal de TV

Este partidazo podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por televisión abierta a través de Azteca 7, el Canal del Mundial. Nuestra transmisión arranca en punto de las 2:40 p.m., con una previa a cargo de los mejores comentaristas deportivos.

Paraguay vs. Francia: ¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS y ONLINE?

Si por algún motivo no puedes acceder a la señal de TV abierta, o simplemente prefieres el streaming, no hay problema. Azteca 7 lleva la pasión del fútbol a dondequiera que estés. El duelo entre Paraguay vs. Francia podrá seguirse GRATIS y ONLINE en nuestro sitio web y cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

¿Cómo quedaron los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Las 16 selecciones que pasaron a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son:



Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Paris vs. Francia

Canadá vs. Marruecos

Portugal vs. España

Estados Unidos vs. Bélgica

Egipto vs. Argentina

Suiza también tiene asegurado su pase a los octavos de final, pero no conocerán a su rival sino hasta que termine el Colombia vs. Ghana.