México vs. Inglaterra: los MEMES no perdonan el supuesto cambio de horario del partido del Mundial 2026

El cambio de horario del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ha dado mucho de qué hablar, pues supuestamente el partido comenzaría en punto de las 12:00 horas. (tiempo del centro de la Ciudad de México), en lugar de las 18:00 horas que se habían declarado oficialmente.

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¿Qué se sabe sobre la hora del partido entre México e Inglaterra?

Hasta el momento, se ha mencionado que, por motivos climatológicos, el encuentro entre México e Inglaterra pasaría de comenzar a las 6 de la tarde (tiempo del centro de México) a las 12:00 horas. No obstante, hasta ahora no ha sido posible confirmar el horario, pues dentro de la conversación digital se ha mencionado que siempre no se moverá el encuentro pactado para el próximo 5 de julio del 2026 dentro del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Tras esa creciente incertidumbre, los internautas no se han hecho esperar y han comenzado a presentar su sentir con los clásicos memes.

Los memes que marcan la incertidumbre sobre el cambio de horario del partido entre México e Inglaterra

Aún nada está dicho: Tras darse a conocer el supuesto cambio de hora, la incertidumbre no se ha hecho esperar y todo el mundo sigue al pendiente de lo que podría pasar.

QUE SIEMPRE NO.



Tras las críticas por el cambio de horario, la FIFA dio marcha atrás y el México vs. Inglaterra sí se jugará a las 18:00 horas, como estaba previsto originalmente. pic.twitter.com/hVoDT3Ihdb — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 3, 2026

“¡Que dice mi mamá que siempre no!”

Las reacciones sobre el regreso al horario original no han tardado en salir a la luz después de que la viralidad se centrara en un supuesto cambio.

“¡Que dice mi mamá que siempre no!”



La FIFA confirmó que el partido México vs Inglaterra se jugará este domingo a las 18:00 horas, como estaba programado originalmente. https://t.co/vsGtxUDpTg — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 3, 2026

Euforia creciente

Tras comenzar las especulaciones sobre el cambio de horario, la euforia desmedida se hizo presente.

🚨Se cancela, que como a ninguna selección le gustó, el partido de México Vs Inglaterra se queda a las 6 PM del Domingo.#mexicoinglaterra #mexicovsinglaterra #Copadelmundo pic.twitter.com/FPWk8OXeIq — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) July 3, 2026

Sin lugar a dudas, el cambio de horario dentro del partido entre México e Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha desatado toda una incertidumbre y tensión entre los millones de fans, pues este encuentro se presenta como uno de los más esperados de toda la jornada mundialista.