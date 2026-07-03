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México vs. Inglaterra: los MEMES no perdonan el supuesto cambio de horario del partido del Mundial 2026

El ajuste en el horario del esperado duelo entre México e Inglaterra desató una ola de reacciones llenas de humor en redes sociales.

México vs. Inglaterra: los MEMES no perdonan el supuesto cambio de horario del partido del Mundial 2026
México vs. Inglaterra: los MEMES no perdonan el supuesto cambio de horario del partido del Mundial 2026|Guetty-canva-pexels

Escrito por: Hugo Pantoja

El cambio de horario del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ha dado mucho de qué hablar, pues supuestamente el partido comenzaría en punto de las 12:00 horas. (tiempo del centro de la Ciudad de México), en lugar de las 18:00 horas que se habían declarado oficialmente.

Ahora lee: OFICIAL: Maná estará en el partido de México vs. Inglaterra, del Mundial 2026, ¿a qué hora se presentará en el Estadio Ciudad de México? Los detalles

¿Qué se sabe sobre la hora del partido entre México e Inglaterra?

Hasta el momento, se ha mencionado que, por motivos climatológicos, el encuentro entre México e Inglaterra pasaría de comenzar a las 6 de la tarde (tiempo del centro de México) a las 12:00 horas. No obstante, hasta ahora no ha sido posible confirmar el horario, pues dentro de la conversación digital se ha mencionado que siempre no se moverá el encuentro pactado para el próximo 5 de julio del 2026 dentro del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Tras esa creciente incertidumbre, los internautas no se han hecho esperar y han comenzado a presentar su sentir con los clásicos memes.

Los memes que marcan la incertidumbre sobre el cambio de horario del partido entre México e Inglaterra

Aún nada está dicho: Tras darse a conocer el supuesto cambio de hora, la incertidumbre no se ha hecho esperar y todo el mundo sigue al pendiente de lo que podría pasar.

“¡Que dice mi mamá que siempre no!”

Las reacciones sobre el regreso al horario original no han tardado en salir a la luz después de que la viralidad se centrara en un supuesto cambio.

Euforia creciente

Tras comenzar las especulaciones sobre el cambio de horario, la euforia desmedida se hizo presente.

Sin lugar a dudas, el cambio de horario dentro del partido entre México e Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha desatado toda una incertidumbre y tensión entre los millones de fans, pues este encuentro se presenta como uno de los más esperados de toda la jornada mundialista.

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