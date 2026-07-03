5 tips para festejar en el Ángel de la Independencia después del partido México vs. Inglaterra, del Mundial 2026, este 05 de julio

El próximo encuentro entre México e Inglaterra promete ser uno de los encuentros más importantes de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™,pues tras el actuar de la Selección Mexicana, miles de fanáticos han tomado las calles, partido tras partido, para demostrar su pasión y apoyo a México. Si planeas acudir este próximo domingo a las inmediaciones del Ángel de la Independencia para brindar tu apoyo a la Selección Nacional, toma en cuenta estas 5 recomendaciones.

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5 recomendaciones a tomar en cuenta si planeas acudir al Ángel de la Independencia para apoyar a México

El partido entre México e Inglaterra se disputará el próximo domingo 5 de julio del 2026, contando como sede el emblemático Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca).

Horario

De acuerdo con lo que se ha podido observar, desde horas previas al encuentro, la afición comienza a congregarse alrededor de las indemnizaciones de los Fans Fest, por lo que la recomendación es llegar con tiempo y prevenir la afluencia para evitar conflictos.

Seguridad

Sigue plenamente las señalizaciones de aforo y recomendaciones del gobierno de la CDMX. Si la zona se satura, evita acercarte al centro del monumento y busca pantallas alternas sobre Paseo de la Reforma para prevenir situaciones que pongan en riesgo tu seguridad.

Salud

Prevé la situación y acude con ropa cómoda que te permita movilidad; porta solo objetos esenciales y todos tus datos importantes en una tarjeta en donde se incluya tipo de sangre, condiciones médicas y contacto de emergencia. Si acudes en grupo, planea y determina un punto de encuentro.

Consumo moderado

Dentro de zonas determinadas, el Gobierno de México ha prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que evita acudir con sustancias y objetos que pongan en riesgo tu persona y las de los demás.

Movilidad

Toma en cuenta que en previos festejos se ha registrado una afluencia de más de 1 millón de personas sobre las inmediaciones del Ángel de la Independencia, por lo que, si planeas acudir, utiliza transporte público, ya que la zona aledaña mantendrá cerradas las vialidades; evita trasladarte con objetos voluminosos y planea una ruta para evitar problemas.

Das de las recomendaciones señaladas: toma en cuenta acudir con tiempo, priorizar el uso de transporte público, mantenerse constantemente hidratado, cuidar objetos personales y respetar todas las indicaciones proporcionadas por las autoridades.