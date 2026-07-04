Este es el horario OFICIAL y CONFIRMADO del partido de México vs. Inglaterra del Mundial 2026 en Azteca 7

¡Ya es oficial! El partido entre México vs. Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ oficialmente tiene horario, después de los rumores de amenaza de tormenta. El duelo a muerte súbita se llevará a cabo este domingo, 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México. A pesar de que en redes sociales surgió el rumor de que se cambiaría el horario inicial, la página oficial de la FIFA señala que el partido se jugará a las 6:00 pm tiempo del centro de México. ¡Así que reordena tus planes, pon tu alarma y sintoniza Azteca 7 en punto de las 5:30 p.m.!

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¿A qué hora empieza la transmisión del México vs. Inglaterra y dónde ver el partido EN VIVO? Canal de TV

El duelo entre México vs. Inglaterra podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por televisión abierta en Azteca 7, el Canal del Mundial. Nuestra transmisión arranca en punto de las 5:30 p.m. (hora del centro de México) con la previa a cargo de los mejores comentaristas deportivos del país.

México vs. Inglaterra: ¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS y ONLINE?

Si no tienes acceso a la televisión abierta, o simplemente prefieres el streaming, también puedes seguir el partido GRATIS y ONLINE por Azteca 7. Sólo ingresa a nuestra página web oficial o descarga alguna de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. ¡No hay pretexto para perderte este duelo de titanes!

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué equipos han pasado a octavos de final?

Hasta ahora, sólo 13 países de 16 tienen su lugar asegurado en los octavos de final. Los duelos de esta semana lucen de la siguiente manera:



Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Paris vs. Francia

Canadá vs. Marruecos

Portugal vs. España

Estados Unidos vs. Bélgica

Suiza también tiene asegurado su pase a los octavos de final, pero no conocerá su rival sino hasta esta noche, después del Colombia vs. Ghana. Bajo esta misma línea, el ganador del Australia vs. Egipto se enfrentará ante el vencedor de Argentina vs. Cabo Verde. Los octavos de final se llevarán a cabo del sábado, 4 de julio, al martes, 7.