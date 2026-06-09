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Posible setlist de Shakira y los artistas que se presentarán en la inauguración del Mundial 2026 según la IA

Estamos a dos días de vivir uno de los eventos más esperados por todos los mexicanos y amantes del fútbol, dónde la música ocupará un lugar fundamental.

Posible setlist de Shakira y los artistas que se presentarán en la inauguración del Mundial 2026 según la IA.jpeg
Shakira |Crédito: Instagram: @shakira

Escrito por: Yulissa Jacinto

Es oficial, faltan solo dos días para que se lleve a cabo La Copa Mundial de la FIFA 2026™ misma que tendrá su apertura en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio a las 11: 30 de la mañana en dónde se enfrentará la Selección Mexicana contra Sudáfrica. Uno de los momentos más esperados para muchos es la presentación musical de artistas de talla nacional e internacional, es por eso que en esta ocasión te decimos cuál será el posible setlist de los cantantes en la gran inauguración, según Chat GPT.

¿Qué artistas se presentarán en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este evento según lo ha revelado la FIFA, contará con la presencia de Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Sin duda alguna estos nombres han generado gran expectativa ya que todos son artistas sumamente talentosos y su música ha rebasado fronteras de todo tipo.

¿Cuál será el setlist de Shakira y TODOS los artistas que se presentarán en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial Chat GPT su predicción sobre los temas musicales que los artistas interpretarán son los siguientes:

  • Shakira: “Dai Dai” más fragmentos de “Waka Waka”.
  • Burna Boy: “Dai Dai”
  • Alejandro Fernpandez: "México Lindo y Querido" o "Como Quien Pierde una Estrella"
  • Belinda: "Bella Traición" o "Luz Sin Gravedad"
  • Danny Ocean: “Me Rehuso”
  • J Balvin: “Mi Gente”
  • Lila Downs: “La Cumbia del Mole” o “Zapata se Queda”
  • Los Ángeles Azules: “Cómo Te Voy a Olvidar”
  • Maná: “Rayando el Sol” o “Oye Mi Amor”
  • Tyla: “Water”

¿Cuál será el orden de los artistas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con Chat GPT el orden de los artistas será el siguiente:

  • Apertura con danzas y cultura mexicana.
  • Lila Downs.
  • Alejandro Fernández.
  • Los Ángeles Azules.
  • Belinda.
  • Danny Ocean.
  • J Balvin.
  • Maná.
  • Tyla
  • Gran cierre con Shakira y Burna Boy interpretando "Dai Dai".
  • Posible guiño final de Shakira con unos segundos de "Waka Waka", aprovechando su vínculo histórico con los Mundiales.

Es importante aclarar que esto hasta el momento solo son predicciones por la inteligencia artificial, no es un hecho ni nada confirmado hasta el momento. Hasta ahora las expectativas por todos los fanáticos del fútbol y la música se mantienen altas ya que este evento representa además de deporte la emoción de miles de naciones emocionadas por ver a tu país como el gran ganador.

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