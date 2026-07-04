OFICIAL: El estadio en el que jugará México vs. Inglaterra, en octavos de final del Mundial 2026

Estamos a pocas horas de vivir uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol mexicano, pues la Selección Nacional de México estará jugando los 8vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Inglaterra en un encuentro que promete ser más que intenso.

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Aunque en los últimos momentos se ha vivido mucha incertidumbre respecto al horario del juego, hay algo que sí está confirmado: El recinto donde se llevará a cabo este encuentro, pues desde hace meses se ha confirmado que este será en el Estadio Ciudad de México.

¿Por qué se le llama Estadio Ciudad de México?

Uno de los detalles más curiosos respecto a este torneo es que cada estadio donde se llevará a cabo un juego no tendrá su nombre “oficial”; por ejemplo, cultural y míticamente conocíamos el antes Estadio Azteca, y como sabrás, tras sus remodelaciones, este terminó llamándose Estadio Banorte.

En cuanto inició el torneo, el también conocido como “El Coloso de Santa Úrsula” pasó a ser el Estadio Ciudad de México, donde este domingo la Selección de México podría hacer historia y colarse a cuartos de final ante una de las potencias históricas del fútbol.

¿A qué hora será el partido de México vs Inglaterra este domingo?

En primera instancia se tenía fijado que el encuentro iniciaría en punto de las 6:00 pm, aunque de acuerdo con la información que ha comenzado a circular este viernes 03 de julio, se especulaba que este podría pasar a jugarse al medio día.

Finalmente, se ha hablado de que este podría mantener su horario original (a las 6:00 pm) de este domingo.

¿En dónde ver el partido de México vs. Inglaterra del Mundial 2026?

Si al igual que todo México, quieres vivir la mejor cobertura, análisis, narraciones y carisma, te invitamos a sintonizar al Canal 7; donde Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos “El Warrior”, Don David Medrano y Zague llevarán lo mejor de este encuentro.