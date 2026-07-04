Hora EXACTA de inicio de transmisión de Canadá vs. Marruecos, partido del Mundial 2026, para verlo desde Estados Unidos

La Selección de Canadá y la Selección de Marruecos protagonizarán un emocionante encuentro dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y si te encuentras dentro de los Estados Unidos y quieres seguir toda la contienda, aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte nada del esperado partido.

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¿A qué hora ver el partido entre Canadá y Marruecos desde los Estados Unidos?

Los octavos de final vivirán uno de los encuentros más esperados de la jornada mundialista y, si pretendes seguir el partido desde los Estados Unidos, aquí te contamos todo lo que debes saber para disfrutar al máximo el encuentro.

Fecha del encuentro: El partido está programado para el próximo 4 de julio del 2026

Horario en México: Para disfrutar del encuentro desde el territorio mexicano, el partido comenzará en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: El partido se disputará dentro del Estadio Houston (NRG Stadium), Texas, Estados Unidos.

En el caso de los Estados Unidos, este es el horario que debes tomar en cuenta para disfrutar de los octavos de final entre Marruecos y Canadá.



Desde Nueva York, Miami, Atlanta - Tiempo del Este - 12:00 horas.

Desde Chicago, Houston, Dallas - Tiempo del Centro - 11:00 horas.

Desde Denver, Phoenix, Salt Lake City - Tiempo de la Montaña - 10:00 horas.

Desde Los Ángeles, Seattle, Las Vegas - Tiempo del Pacífico - 9:00 horas.

Para Alazka, el horario será a las 8:00 horas.

Para Hawái el horario será a las 6:00 horas.

Recuerda que desde México puedes seguir toda la fiesta que rodea la fiebre mundialista desde todas las plataformas y redes sociales de TV Azteca.