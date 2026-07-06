¿Qué partidos van por TV abierta HOY lunes 06 de julio del Mundial 2026? Lista completa de partidos que transmitirá Azteca 7

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su fase más intensa y este lunes promete una jornada de emociones al límite al tener una cartelera donde habrá encuentros históricos. El clásico iberico entre Portugal y España es uno de los que acaparará la atención del mundo futbolístico al ver el choque entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal enfrentándose por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Asimismo, la selección de Estados Unidos buscará aprovechar el apoyo de su afición y localía para superar a Bélgica y mantenerse dentro del torneo y luchar por el título mundial.

¿Qué partidos se verán por Azteca 7 GRATIS?

Para este 6 de julio la señal de Azteca 7 transmitirá de forma GRATUITA el clásico iberico, España contra Portugal, un duelo que promete estar lleno de emociones pues con este partido se definirá quién avanza a los cuartos de final y enfrentará al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica. De esta manera, la jornada de hoy terminará de definir las cuatros selecciones que sueñan con levantar la Copa del Mundo 2026.

Para este partido, hay que recordar que la Selección de Portugal llega a su duelo ante España tras una victoria sufrida de 2-1 sobre Croacia, mientras que España enfrentará este partido con bastante confianza, pues en su juego anterior venció 3-1 a Australio lo que la ha llevado a consolidarse como una de las selecciones más convincentes del torneo.

¿Cómo ver el partido de España contra Portugal de forma GRATIS por Azteca 7?

Para este inicio de semana, los partidos que se transmitirán de forma GRATUITA en televisión nacional es Portugal contra España y el cual está programado a jugarse en el Estadio de Dallas, Arlington, Texas, Estados Unidos, a las 13:00 horas (hora centro de México).