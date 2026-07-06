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Hora EXACTA para ver el partido de Portugal vs. España, del Mundial 2026, desde México en Azteca 7

Aquí te decimos todo lo que debes saber para que no pierdas detalle en el enfrentamiento de España vs. Portugal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Portugal vs España en Canal 7: horario para ver en vivo por TV Abierta partido Mundial 2026
|Dmitry Rukhlenko/vía Canva

Escrito por: Matías Mena

Los partidos de octavos de final no han sido lo que todos pronosticaban, pues han surgido grandes sorpresas en esta jornada mundialista. Este lunes 6 de julio de 2026 llega el turno de España y Portugal de enfrentarse para pasar a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambos equipos vienen fuertes, son favoritos y están decididos a pasar sí o sí a la siguiente ronda. Si ya decidiste de qué lado vas a estar, prepárate, pues el partido será hoy a la 1:00 pm y lo podrás ver completamente EN VIVO por Azteca 7 o a través del sitio web de Azteca 7.

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¿A qué hora se jugará el partido España vs. Portugal?

El esperado encuentro entre España y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Dallas Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos. El partido comienza a la 1:00 pm (hora del centro de México) y la buena noticia es que lo podrás ver completamente en vivo y gratis por la pantalla de Azteca 7.

¿Qué se espera de España en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

España es uno de los favoritos para llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se espera que el equipo español muestre la gran fortaleza que ha demostrado durante el torneo en el que ningún equipo ha conseguido anotarles un gol. Además, entre sus filas cuentan con grandes promesas del futbol como Lamine Yamal, a quien todo el mundo espera ver anotar un gol más.

¿Qué se espera de Portugal en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo de Portugal es uno de los favoritos gracias a que en él se encuentra uno de los mejores futbolistas de la historia, Cristiano Ronaldo. Es por eso que el mundo entero está a la expectativa de este partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Portugal hará lo posible por llegar a la final de este torneo, y Cristiano Ronaldo seguirá luchando por convertirse en el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

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