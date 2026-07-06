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Calendario COMPLETO de todos los partidos del Mundial 2026 que pasará Azteca 7 EN VIVO y GRATIS del 6 al 12 de julio

No te puedes perder estos encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Te decimos los partidos que podrás ver en Azteca 7 del 6 al 12 de julio.

calendario partidos mundial 2026 gratis por azteca 7 del 6 al 12 julio
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

El sueño se terminó para nuestro país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero eso no significa que ya no habrá partidos imperdibles para los fans del futbol ni momentos que nos mantendrán al borde del asiento. A continuación te decimos cuáles son los partidos que se transmitirán en Azteca 7, totalmente gratis, del 6 al 12 de julio.

Ya comenzaron con todo los octavos, las sorpresas no terminan y poco a poco nos encaminamos hacia lo que promete ser un final histórico que jamás olvidaremos. Este lunes 6 de julio, arrancamos la semana con un cruce que muchos esperan ansiosamente.

Calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que van por TV abierta, gratis con Azteca 7, del 6 al 12 de julio

Estos son los partidos confirmados que podrás gozar al máximo con Azteca 7. Te espera la mejor narración, análisis, comentarios expertos y contenido extra de lo que sucede antes y después de los juegos.

  • Portugal vs. España. La transmisión inicia el lunes 6 de julio a las 12:40 P.M.
  • Suiza vs. Colombia. Se realizará el martes 7 de julio y la transmisión comienza a la 1:40 P.M.
  • Francia vs. Marruecos. Será el jueves 9 de julio, el juego arranca a las 2:00 P.M.

Cómo disfrutar los partidos gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Azteca 7

Además de poder disfrutar los partidos gratis en tu televisión, mediante la señal de Azteca 7, recuerda que también estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Los equipos que han pasado a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hasta el mediodía de este 6 de julio, han pasado a cuartos de final las selecciones de Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra; el primer equipo le ganó a Paraguay (1-0) y el segundo venció a Canadá (3-0), mientras Noruega predominó sobre Brasil (2-1) e Inglaterra eliminó a México (3-2).

De los 3 países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, 2 ya quedaron eliminados en los octavos de final. Falta descubrir si Estados Unidos logrará avanzar o se quedará en la misma fase que México y Canadá.

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