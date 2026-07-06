¿Ahora todos le vamos a Noruega? Los mejores MEMES que dejó la derrota de México vs. Inglaterra, en el Mundial 2026

Después del '¿y si sí?' y de toda la euforia que sentíamos ante lo que parecía ser la inminente victoria de la Selección Mexicana, la esperanza se acabó después de la terrible derrota que sufrimos en el México vs. Inglaterra, un partido decisivo para los jugadores y la afición, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero conociendo a la afición mexicana y el humor que cada uno de nosotros nos cargamos, claramente no pudieron faltar los memes, en un intento de mejor me río para no llorar, y aquí te dejamos los mejores tras la caída de la promesa mexa.

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Los memes que nos dejó la derrota en el México vs. Inglaterra

Con los corazones rotos y la esperanza por los suelos, pero cien por cien agradecidos con el trabajo que nos dieron los jugadores de la Selección Mexicana, los aficionados no tardaron en brindarnos lo mejor del humor en tiempos de tempestad, y estos fueron los memes más destacados después de que México quedara eliminado frente a Inglaterra:

Adiós al festejo en el Ángel y el Zócalo

Todos esperábamos que la Ciudad de México se descontrolara y hasta varios se prepararon para no tener que salir de noche, esperanzados en el pase de México, pero los que sí fueron y tuvieron que regresar agüitados se vieron algo así.

Las personas que fueron al Azteca, al Ángel y al Zócalo a ver el partido regresando en metro a su casa: pic.twitter.com/pRDoRtjXL1 — Jesús (@JessEspitia27) July 6, 2026

¿Ahora todos le vamos a Noruega?

Tras la eliminación de México muchos empezaron a declarar que su segunda opción será Noruega, y es que sí el mismísimo Haaland se ha ganado el corazón de muchos y al parecer también de varios mexas.

Ni hablar… ¿cómo se dice “¿Y si sí?” en Noruego? — Pacasso (@DrNetas) July 6, 2026

Adiós a ser 'fifas'

Muchos quienes comenzaron a apoyar a México no son per se aficionados a seguir el futbol más allá de la justa veraniega, y después de la derrota de la Selección Mexicana ya varios comenzaron a 'despedirse' de este mundo.

gracias comunidad fifa por recibirme con los brazos abiertos, nunca olvidaré estos 24 días juntos, adios pic.twitter.com/xiigli1Suq — swifties en aprietos (@swiftsenapuros) July 6, 2026

'Ni me gusta el futbol'

Y siguiendo la misma línea del anterior, muchos comenzaron a recordar que ni les gusta el futbol y que solo estaban apoyando a México para enviar sus buenas vibras.

Mexicanos no fifes después de que perdiera México: pic.twitter.com/xROs7MJWzw — 🌻🌱 (@himarialt_) July 6, 2026

¿Duele que te guste el futbol?

Sí todos quedamos destrozados tras la eliminación de México, pero para muchos era la primera vez que apoyaban a un equipo en un juego de futbol y sí se dieron cuenta de lo mucho que duele que perdamos.

pq no avisaron que ser fifas dolía tanto — xim 🇲🇽 (@ximvenimii) July 6, 2026

Chambeando sin ganas, pero chambeando

Sin muchas ganas miles de mexicanos se despertaron el lunes después del partido del México vs. Inglaterra, aplicando un 'ya no hay buenos días, solo días'.

Yo alistándome para ir al jale hoy pic.twitter.com/l5RDcdUC2Y — Piloto Memes Latino (@pilotomemeslat) July 6, 2026

Jefe, ¿puedo irme a mi casa? Sigo sin superar el partido y así no estoy rindiendo en el trabajo. pic.twitter.com/9DQLnXWX47 — El Guarromántico (@Guarromantico_) July 6, 2026

Buenos días gente bonita de X-Twitter 🥹😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/GsFDyqs6to — Edgar Rey Cuervo (@ReyCuervo1) July 6, 2026

Peores desilusionadas he tenido

Como si de una relación amorosa se tratara, los usuarios de 'X' comenzaron a declarar que no les costaría nada recuperarse porque 'de mejores lugares me han corrido'.

fueron las semanas más bonitas de lovebombing méxico — kmiluchis (@camilarz_) July 6, 2026

ntp méxico de peores ilusionadas me he recuperado — marlboro ice mix (@fourloko_gold) July 6, 2026

Gracias México pic.twitter.com/DDIAQpuudK — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) July 6, 2026

Mis hijos en 2040 preguntándome cuál fue el peor love bombing que me hicieron.

Yo recordando la ilusionada que me pegaron los de la selección en el mundial de 2026: pic.twitter.com/aGGz1JzFsl — Kaat (@is_kaat) July 6, 2026

¿Y ahora qué hacemos con la jersey?

Siendo oficialmente la jersey más vendida de la justa veraniega, ahora muchos se preguntan qué es lo que pasará con ella después de haberla comprado.

y yo me acabo de comprar mi playera de méxico con la tarjeta de crédito pic.twitter.com/F7Uw5kKdht — 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯 (@raulnoesta) July 6, 2026