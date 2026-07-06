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¿Ahora todos le vamos a Noruega? Los mejores MEMES que dejó la derrota de México vs. Inglaterra, en el Mundial 2026

Mejor reír que llorar, así nos dejó a todos la derrota de México en su enfrentamiento contra Inglaterra, y por eso aquí te dejamos la recopilación de los mejores memes después de la terrible noche del 05 de julio.

México vs Inglaterra
|Crédito: Los Simpson | Buena Vista International | X: @AnimetrendsLA

Escrito por: Gabriela Reyes

Después del '¿y si sí?' y de toda la euforia que sentíamos ante lo que parecía ser la inminente victoria de la Selección Mexicana, la esperanza se acabó después de la terrible derrota que sufrimos en el México vs. Inglaterra, un partido decisivo para los jugadores y la afición, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero conociendo a la afición mexicana y el humor que cada uno de nosotros nos cargamos, claramente no pudieron faltar los memes, en un intento de mejor me río para no llorar, y aquí te dejamos los mejores tras la caída de la promesa mexa.

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Los memes que nos dejó la derrota en el México vs. Inglaterra

Con los corazones rotos y la esperanza por los suelos, pero cien por cien agradecidos con el trabajo que nos dieron los jugadores de la Selección Mexicana, los aficionados no tardaron en brindarnos lo mejor del humor en tiempos de tempestad, y estos fueron los memes más destacados después de que México quedara eliminado frente a Inglaterra:

Adiós al festejo en el Ángel y el Zócalo

Todos esperábamos que la Ciudad de México se descontrolara y hasta varios se prepararon para no tener que salir de noche, esperanzados en el pase de México, pero los que sí fueron y tuvieron que regresar agüitados se vieron algo así.

¿Ahora todos le vamos a Noruega?

Tras la eliminación de México muchos empezaron a declarar que su segunda opción será Noruega, y es que sí el mismísimo Haaland se ha ganado el corazón de muchos y al parecer también de varios mexas.

Adiós a ser 'fifas'

Muchos quienes comenzaron a apoyar a México no son per se aficionados a seguir el futbol más allá de la justa veraniega, y después de la derrota de la Selección Mexicana ya varios comenzaron a 'despedirse' de este mundo.

'Ni me gusta el futbol'

Y siguiendo la misma línea del anterior, muchos comenzaron a recordar que ni les gusta el futbol y que solo estaban apoyando a México para enviar sus buenas vibras.

¿Duele que te guste el futbol?

Sí todos quedamos destrozados tras la eliminación de México, pero para muchos era la primera vez que apoyaban a un equipo en un juego de futbol y sí se dieron cuenta de lo mucho que duele que perdamos.

Chambeando sin ganas, pero chambeando

Sin muchas ganas miles de mexicanos se despertaron el lunes después del partido del México vs. Inglaterra, aplicando un 'ya no hay buenos días, solo días'.

Peores desilusionadas he tenido

Como si de una relación amorosa se tratara, los usuarios de 'X' comenzaron a declarar que no les costaría nada recuperarse porque 'de mejores lugares me han corrido'.

¿Y ahora qué hacemos con la jersey?

Siendo oficialmente la jersey más vendida de la justa veraniega, ahora muchos se preguntan qué es lo que pasará con ella después de haberla comprado.

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