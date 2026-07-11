Canal de TV Abierta para ver HOY sábado 11 de julio los partidos del Mundial 2026; partidos que transmitirá gratis Azteca 7

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en uno de los momentos más decisivos de todo el torneo ya que ha comenzado la fase de eliminación directa; así es, hablamos de los partidos de cuartos de final, en la que solo 8 equipos disputarán por llegar a la final, es por eso que en esta ocasión te compartimos que a través de la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, mismo que es un canal de televisión abierta, podrás ver uno de los partidos más emocionantes de la Copa del Mundo; así es, hablamos de Noruega vs. Inglaterra por lo que a continuación te damos todos los detalles sobre esta transmisión.

Noruega vs Inglaterra: ¿Cómo ver el partido del Mundial 2026 GRATIS y EN VIVO en Azteca 7?

Este partido, el cual se llevará a cabo este sábado 11 de julio en el Estadio Miami, en Estados Unidos, uno de los tres países sede de la Copa del Mundo, será transmitido por Azteca 7 a través de la señal televisiva en punto de las 14: 40 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. Aunque bien, si prefieres el streaming, podrás gozar de la transmisión dando CLICK AQUÍ. Por otro lado, también puedes descargar alguna de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo o TV Azteca Deportes, las cuáles son gratis y compatibles con cualquier dispositivo que tengas. Si bien el silbatazo en la cancha sonará a las 15: 00 hrs (Hora Ciudad de México), te recomendamos sintonizar la transmisión unos minutos antes para que escuches la mejor previa deportiva por parte de nuestros expertos en deporte.

Noruega vs. Inglaterra: ¿Cuántas veces se han enfrentado a lo largo de la historia?

Esta no es la primera vez que ambas selecciones de enfrentan en la cancha. A lo largo de la historia Noruega e Inglaterra han sido rivales en partidos en 12 ocasiones aunque no todos con motivo de una Copa del Mundo. En dos ocasiones Noruega ha ganado, en 3 han empatado y en 7 Inglaterra ha salido victoriosa. De ambas selecciones solo "Los Tres Leones" han ganado un mundial, hecho que sucedió en 1966.

Noruega vs. Inglaterra: ¿Cómo llegan ambas selecciones a cuartos de final?

El equipo escandinavo dirigido por Ståle Solbakken, llega a los tan esperados cuartos de final luego de lograr 13 goles durante el torneo, en donde la estrella del balompié Erling Haaland ha sido el encargado de conseguir 7 anotaciones a favor. Luego de obtener la victoria en su encuentro con la Selección Nacional de Brasil en octavos de final, dejando en el marcador un resultado 2-1, Noruega buscará su pase a la gran semifinal. Por su parte, Inglaterra llega a esta fase de eliminación directa luego de vencer a México en octavos de final dejando el marcador 3-2, favor del equipo dirigido por Thomas Tuchel. Luego conseguir 8 goles en total durante la Copa del Mundo, la selección “Los Tres Leones" buscará avanzar y conseguir su pase a la siguiente fase.