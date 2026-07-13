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La razón por la que los equipos que pierden en semifinales del Mundial 2026 no quedan eliminados por completo

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya están definidas y se apróxima el partido final que definirá quién es el ganador de este torneo, sin embargo, aún hay cuestiones sobre qué pasa con las selecciones que pierdan la semifinal.

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|Imagen generada con IA

Escrito por: Dulce Olvera

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya están definidas y solo cuatro selecciones se han colocado como las mejores del mundo y mantener vivo el sueño de levantar el trofeo de esta edición. Sin embargo, perder en esta instancia no significa una eliminación más o inmediata del torneo, ya que el reglamento contempla un último encuentro para los equipos derrotados antes de terminar definitivamente su participación.

Además de definir a los dos finalistas, las semifinales también determinan qué selecciones tendrán la oportunidad de subir al podio con la medalla de bronce, por ello las selecciones que no logren avanzar todavía deberán disputar un partido que definirá el tercer lugar.

¿Cómo han quedado las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Tras finalizar los cuartos de final, el cuadro quedó conformado por cuatro potencias del futbol, el cual está conformado por España, Francia, Inglaterra y Argentina, estos son los equipos que aún se mantienen con vida, y este próximo martes empiezan a disputarse las semifinales.

El primer encuentro se llevará a cabo entre España contra Francia a las 13:00 horas, mientras que el partido Inglaterra contra Argentina será el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas.

Cabe recordar que los ganadores de ambos encuentros avanzarán a la final del Mundial 2026, mientras que las selecciones derrotadas se enfrentarán días después para sacar de ahí un tercer lugar.

¿Qué pasa con el perdedor de las semifinales del Mundial 2026?

Los equipos que pierden en semifinales no quedan eliminados por completo de la competencia, en lugar de despedirse del torneo, obtienen el derecho a disputar el tradicional partido por el tercer lugar, donde se enfrentan los dos equipos que perdieron en las semifinales.

Este encuentro también sirve para definir qué selección termina en el tercer lugar de la Copa Mundial y cuál ocupa la cuarta posición. Hasta el momento se sabe que el partido entre las selecciones que han quedado derrotadas en la semifinal se realizará este 18 de julio en esl estadio de Miami, un día antes de la gran final.

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