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OFICIAL: Los partidos de la SEMIFINAL del Mundial 2026 que se transmitirán en Estados Unidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llegar a su fin. Estos son los partidos de SEMIFINAL que se transmitirán EN VIVO en Estados Unidos.

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¡Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedaron definidas! | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

Tras un mes exacto de competencia, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llegar a su fin con una de las últimas etapas del torneo: los partidos de la SEMIFINAL. Sigue leyendo y entérate qué duelos de semifinales podrás seguir EN VIVO desde Estados Unidos.

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¿Qué partidos de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se transmitirán en Estados Unidos?

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han quedado oficialmente definidas. El primer duelo se disputará entre Francia vs. España, mientras que el segundo será entre Inglaterra vs. Argentina. Al tratarse de los últimos encuentros de la justa veraniega, ambos partidos se transmitirán en Estados Unidos, donde también se jugarán.

Francia vs. España: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

La semifinal entre Francia vs. España se celebrará el martes, 14 de julio, en el Estadio Dallas, en Texas. El silbatazo inicial está programado a las 2:00 p.m. (hora local). Aquí te compartimos la hora EXACTA de transmisión en cada zona horaria de la Unión Americana:

  • Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 1:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 2:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 3:00 p.m.

Inglaterra vs. Argentina: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

La semifinal entre Inglaterra vs. España se llevará a cabo el miércoles, 15 de julio, en el Estadio Atlanta, en Georgias. El balón comenzará a rodar en punto de las 3:00 p.m. (hora local). Aquí te compartimos la hora EXACTA de transmisión para cada zona horaria del país de las Barras y las Estrellas.

  • Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 1:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 2:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 3:00 p.m.

Si no sabes bajo qué huso horario te encuentras, te dejamos un mapa con las diversas zonas horarias en Estados Unidos. Solo tienes que identificar en qué estado del país te encuentras y así conocerás a qué hora seguir el partido EN VIVO.

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Cuándo es la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Las selecciones que resulten vencedoras jugarán un último partido por la Copa del Mundo en la GRAN FINAL, que se llevará a cabo el domingo, 19 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 3:00 p.m. (ET). El último partido de la gran fiesta del futbol contará con un show de medio tiempo a cargo de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Chris Martin de Coldplay.

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