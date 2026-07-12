ÚLTIMA HORA: Estos son los partidos de la semifinal del Mundial 2026 que se transmitirán en Azteca 7

¡Ya es oficial! Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ han quedado definidas: Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina. En Azteca 7 nos gusta consentirte, por lo que podrás disfrutar de ambos partidos completamente GRATIS y EN VIVO con la mejor transmisión digital y en televisión. Sigue leyendo y entérate de todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo momento de los duelos de semifinal del torneo más importante del fútbol.

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¿Cuándo es la semifinal entre Francia vs. España? Fecha y hora

La primera semifinal se jugará entre Francia vs. España. El partido se llevará a cabo el próximo martes, 14 de julio, en el Estadio Dallas, en Texas, Estados Unidos. El silbatazo inicial está programado a las 2:00 p.m. (hora local) / 1:00 p.m. (hora del centro de México).

¿Cuándo es la semifinal entre Inglaterra vs. Argentina? Fecha y hora

La segunda semifinal entre Inglaterra vs. Argentina se disputará el miércoles, 15 de julio, en el Estadio Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 3:00 p.m. (hora local) / 1:00 p.m. (hora del centro de México).

¿Cómo y dónde ver las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Canal de TV

Ambas semifinales podrán seguirse completamente GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por Azteca 7, el Canal del Mundial. Los partidos arrancan en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México) del martes, 14 de julio, y el miércoles, 15, respectivamente. Nuestra transmisión empieza a las 12:40 p.m. con las previas a cargo de tus comentaristas deportivos favoritos.

Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ¿Cómo y dónde ver los partidos GRATIS y ONLINE?

Si no tienes acceso a la televisión abierta, no te preocupes. Azteca 7 lleva la pasión por el fútbol a dondequiera que estés. Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrán seguirse GRATIS y ONLINE a través del sitio web oficial de Azteca 7, donde encontrarás una transmisión digital de primer nivel y con la mejor calidad. También podrás sintonizar ambos partidos de manera gratuita y en tiempo real en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.