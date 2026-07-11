Argentina vs. Suiza: hora EXACTA de inicio de transmisión para ver en Argentina, Colombia y el resto de América Latina

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin. Este sábado, 11 de julio, se juega el duelo entre Argentina vs. Suiza, por el último pase a las semifinales del máximo torneo del fútbol. Aquí te compartimos la hora EXACTA de inicio del partido para ver la transmisión en vivo en América Latina, así que toma nota, ve poniendo tu alarma y no te pierdas ni un sólo momento de este tan esperado encuentro.

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Argentina vs. Suiza: ¿A qué hora empieza el partido, HOY, 11 de julio?

El duelo a muerte súbita entre Argentina vs. Suiza se llevará a cabo este sábado, 11 de julio, en el Estadio Kansas City en Missouri, Estados Unidos. El silbatazo inicial está programado en punto de las 8:00 p.m. (hora local).

Argentina vs. Suiza: hora EXACTA de transmisión en América Latina

Debido a la diferencia horaria entre Kansas City y el resto del mundo, a continuación te compartimos la hora de transmisión EXACTA para ver el partido EN VIVO de Argentina vs. Suiza en cada país de América Latina:



México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Guatemala: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Honduras: 7:00 p.m.

7:00 p.m. El Salvador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Nicaragua: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Panamá: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. República Dominicana: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Puerto Rico: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

¿Cuándo son las SEMIFINALES de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ arrancan la próxima semana, con el primer encuentro llevándose a cabo el martes, 14 de julio, mientras que el segundo será el miércoles 15. El duelo por el tercer lugar de la justa veraniega se celebrará hasta el sábado, 18.

¿Qué Selecciones han pasado a las semifinales?

De momento, las selecciones que han logrado llegar a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son Francia y España, quienes se enfrentarán el próximo martes, por el primer pase a la GRAN FINAL.

¿Cuándo es la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo el domingo, 19 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey a la 1:00 p.m. (hora del centro de México). El evento contará con un show de medio tiempo a cargo de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Chris Martin de Coldplay.