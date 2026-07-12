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¿Hoy hay juegos del Mundial 2026 en Estados Unidos? Esto dice el calendario oficial de la FIFA

Si estás buscando partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para este día en Estados Unidos, hay una respuesta clara. Esto es lo que marca el calendario oficial.

¿Hoy hay juegos del Mundial 2026 en Estados Unidos? Esto dice el calendario oficial de la FIFA
|Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images

Escrito por: Matías Mena

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está entrando a su etapa decisiva y muchos ya quieren vivir la pasión y la emoción de las semifinales, por lo que muchos. Aficionados se preguntan si hoy hay partidos en Estados Unidos. La respuesta es no. De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, este día no se disputará ningún encuentro. Esto debido a que se está llevando a cabo la pausa oficial antes de que comiencen las semifinales.

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¿Por qué no hay partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hoy?

Tras concluir los cuartos de final, la FIFA programó un par de días de descanso para que los atletas de las cuatro selecciones que continúan en esta justa mundialista puedan recuperarse, preparar sus estrategias y trasladarse a las sedes donde se disputarán las semifinales.

Otro motivo por el que se da esta pausa es para que las sedes puedan acondicionar los estadios y garantizar que los equipos lleguen en las mejores condiciones posibles, pues estos equipos llegaron a uno de los momentos más importantes del torneo.

¿Cuándo regresa la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Como sabemos que mueres por seguir viviendo la emoción que nos ha traído la Copa Mundial de la FIFA 2026™ te recordamos que el calendario oficial establece que las semifinales arrancarán el martes 14 de julio de 2026 con el partido de Francia vs. España. Un día después, el miércoles 15 de julio de 2026, será el momento de disfrutar el esperado encuentro entre Inglaterra y Argentina.

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