Link libre y GRATIS para ver los partidos de HOY 30 de junio, incluido el México vs. Ecuador del Mundial 2026

Arrancamos la semana con algunos de los partidos más cardíacos que se han visto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y este martes 30 de junio toca el esperado México vs. Ecuador. Este emocionante encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, podrás disfrutarlo completamente gratis por Azteca 7.

Este es el link donde puedes ver el juego sin costo, con Azteca 7.

Cabe recordar que por la señal de Azteca 7 se transmitirán 32 partidos sin costo como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este martes sabremos si el sueño continúa para la afición de nuestro país y se hará historia una vez más.

Dónde ver gratis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoy 30 de junio

Además del link que te compartimos algunos párrafos arriba, puedes disfrutar el partido de México vs. Ecuador en tu televisión, por la señal de Azteca 7. También lo encontrarás disponible en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo. Se espera que el silbatazo inicial se dé a las 7:00 P.M., hora de la Ciudad de México.

Antes de disfrutar la mejor narración, análisis y cobertura del partido, tendrás una mañana y tarde de películas imperdibles para toda la familia: Cars, Los Increíbles, Toy Story y Toy Story 2 se transmitirán.