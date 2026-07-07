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¿Cómo se dice “¿Y si sí?” en noruego? La NUEVA frase para apoyar a Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

Tras la derrota de la Selección Mexicana, la afición tiene un nuevo favorito. Descubre cómo se dice el famoso “¿Y si sí”? en noruego para apoyar a Noruega vs. Inglaterra.

Noruega vs. Inglaterra
La afición tiene un nuevo favorito: Noruega. Esta es la nueva frase para apoyarlos en el Noruega vs. Inglaterra de este sábado | Crédito: Instagram (@erling)

Escrito por: Daniela Arvizu

La derrota de la Selección Mexicana ha dejado al país entero con un sabor de boca amargo, pero el torneo tiene que seguir… Tras la eliminación de la escuadra tricolor, los aficionados mexicanos tienen a un nuevo favorito: Noruega. Aquí te mostramos cómo se dice el famoso “¿Y si sí?” en noruego, para apoyar al cuadro de Erling Haaland en el Noruega vs. Inglaterra de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿Cómo se dice “¿Y si sí?” en noruego?

El equivalente del “¿Y si sí?” en noruego es: “Hva om så”. Si bien esta no es una traducción literal, esta frase suele usarse para plantear un escenario hipotético optimista. Como tal, su traducción al español sería “¿Y qué sí…?” o “¿Y si…?”, por lo que es perfecta para englobar este sentimiento de esperanza que tanta ilusión causó a la afición mexicana.

Su pronunciación es: “va om so”. La “h” es muda y el “va” es corto y abierto, mientras que el “om” se pronuncia tal cual y la “å” en noruego suena como una “o”.

¿Cuándo se juega el Noruega vs. Inglaterra de los cuartos de final?

Los cuartos de final entre Noruega vs. Inglaterra se llevará a cabo el próximo sábado, 11 de julio, en el Estadio Miami, en Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 5:00 p.m. (hora local de Miami) / 3:00 p.m. (hora del centro de México). El ganador obtendrá su pase directo a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué esperar del Noruega vs. Inglaterra de este sábado, 11 de julio?

El Noruega vs. Inglaterra es uno de los duelos más esperados de los cuartos de final, no sólo por el nivel de juego de ambas selecciones, sino también por el enfrentamiento de dos grandes leyendas: Erling Haaland vs. Jude Bellingham. Y es que, tras su paso por el Borussia Dortmund, ambas personalidades desarrollaron una buena amistad, por lo que será interesante verlos enfrentándose en uno de los duelos más importantes de la Copa del Mundo.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo terminan los cuartos de final?

Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugarán del jueves, 9 de julio, al sábado 11. Será entonces cuando conoceremos a las selecciones que lucharán por un pase a la GRAN FINAL. De momento, los cuartos de final lucen de la siguiente manera:

  • Marruecos vs. Francia
  • Noruega vs. Inglaterra
  • España vs. Bélgica

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