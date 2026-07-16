¿Quién es la novia de Unai Simón, portero de España que juega la final del Mundial 2026?

Unai Simón se ha convertido en uno de los grandes referentes de la selección española gracias a sus atajadas durante este Mundial de 2026. Sin embargo, fuera de las canchas y vestidores ha preferido mantener un perfil reservado, especialmente cuando se trata de su vida sentimental.

Tras el papel que ha protagonizado varias personas han puesto los ojos en él por lo que se han preguntado si su corazón tiene dueña, por lo que aquí te dejamos algunos detalles de lo que sabemos de su pareja sentimental.

¿Quién es la novia de Unai Simón, portero de la Selección de España?

A diferencia de otros futbolistas, Unai Simón ha optado por mantener su relación prácticamente fuera del ojo público e incluso la ha manejado con un duro hermetismo que es nula la información que se sabe de la pareja del español, pues se descocnoce totalmente su nombre, profesión etc., la existencia de ella se sabe debido a que el guardameta se ha expresado en constantes entrevistas que tiene pareja, esto sin entrar más en detalles.

Sin embargo en la recopilación de entrevistas se sabe que probablemente lleve ya una relación de años por lo que ha causado intriga entre fans y medios de saber de quién se trata, ya que la miesteriosa novia y guardameta han preferido mantenerse alejada de de los medios, cámaras y redes sociales, debido a esta discreción también han crecido las preguntas de por qué no se les ha visto juntos en importantes eventos que han marcado la carrera de Simóm. Sin embargo, tras esta privacidad se cree que gracias a ellos se han convertido en una de las parejas más estables y reservadas del futbol español.

¿Quién es Unai Simón y cuáles son sus logros?

Como te lo mencionamos anteriormente, Unain Simón es el portero español que nació el 11 de junio de 1997, actualmente cuenta con 29 años y milita en el Athletic Club. Asimismo, debutó en la Selección de España en 2020 y desde entonces se consolidó como el portero titular de La Roja.

Al mantener su trayectoria en constante crecimiento, Simón tiene una lista de logros la cual empieza con la conquista de la UEFA Nations League 2023, el título de la Eurocopa 2024, actualmente, su nombre ha resonado gracias a su participación dentro del Mundial, torneo en el que volvió a ser determinante con varias intervenciones decisivas por lo que hoy coloca a España como favorita para llevarse la Copa.