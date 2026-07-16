BTS en la Final del Mundial 2026: Este es el posible setlist que escucharemos en la clausura del 19 de julio

Este próximo domingo 19 de julio se estará llevando a cabo la ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el torneo del verano que ha unido a todos durante los partidos de fútbol y aunque fue uno de los eventos más populares, este ya se encuentra en sus últimos momentos…

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Pero no todo son malas noticias, pues como parte de los actos en vivo hay una agrupación que sabemos que no te querrá perder por nada del mundo, pues BTS estará actuando en vivo durante el inédito Show de Medio Tiempo y esta presentación ha sido todo un furor dentro de las ARMY, mismas que se han preguntado cuál podría ser su setlist durante esta tarde.

Setlist de BTS en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Si bien, la lista de canciones que podríamos escuchar durante este evento deportivo es todo un misterio, hay algunas que se han perfilado para sonar este domingo como:



SWIM - Esta es la canción que más ha sonado de su último disco ‘ARIRANG’ (2026) con el que ciertamente han vuelto a conectar con el mundo entero y podría considerarse como un himno moderno.

- Esta es la canción que más ha sonado de su último disco ‘ARIRANG’ (2026) con el que ciertamente han vuelto a conectar con el mundo entero y podría considerarse como un himno moderno. Hooligan - Hablando de su nuevo disco, esta canción ha ganado gran popularidad dentro de las listas mundiales debido a su potente ritmo hip-hop, por lo que tampoco será mucha sorpresa escucharla en una presentación eléctrica.

- Hablando de su nuevo disco, esta canción ha ganado gran popularidad dentro de las listas mundiales debido a su potente ritmo hip-hop, por lo que tampoco será mucha sorpresa escucharla en una presentación eléctrica. Butter - Un “viejo clásico”, siendo una de las canciones más representativas de BTS en toda su carrera y una con las que terminaron por adentrarse en la escena mundial, demostrando su conexión con la audiencia.

- Un “viejo clásico”, siendo una de las canciones más representativas de BTS en toda su carrera y una con las que terminaron por adentrarse en la escena mundial, demostrando su conexión con la audiencia. Dynamite - Otra de las canciones que los colocaron en la mira internacional podría darnos momentos únicos en esta mezcla donde la agrupación ya ha evolucionado su sonido pero mantenido su esencia.

- Otra de las canciones que los colocaron en la mira internacional podría darnos momentos únicos en esta mezcla donde la agrupación ya ha evolucionado su sonido pero mantenido su esencia. Dai Dai - Algunos fans esperan que se sumen a Shakira, Burna Boy y Coldplay con uno de los temas del Mundial 2026, lo que expandiría sus relaciones con artistas de culturas e idiomas totalmente distintos, además de la buena relación que llevan con Chris Martin.

¿A qué hora cantará BTS en el Mundial 2026 y en dónde verlo?

La ceremonia de clausura será este domingo y puedes seguirla a través de Azteca 7, donde podrás tener hasta tu hogar cada detalle de este imperdible evento.

Previo al partido serán Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise quienes se estarán presentando… Pero durante el Show de Medio Tiempo será que veremos a Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Post Malone y Coldplay, además de Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York, por lo que podríamos esperar que salgan a escena a las 2:00 pm.