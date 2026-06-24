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Raúl Jiménez muestra su lado más romántico con mensaje a su esposa previo al duelo ante República Checa en el Mundial 2026: “Siempre habrá algo nuevo que admirar de ti”

Previo al duelo entre México contra República Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el seleccionado azteca dejó por un momento el futbol para dedicar un emotivo mensaje a su esposa.

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|Instagram: raulalonsojimenez9

Escrito por: Dulce Olvera

Con la presión de disputar el último partido de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el jugador mexicano Raúl Jímenez demostró que su mayor motivación también está fuera de la cancha pues previo a que la Selección Mexicana se enfrente a República Chequia, el delantero publicó en sus redes sociales un carrusel de fotografías acompañado de un romántico mensaje dedicado a su esposa, Daniela Basso, por motivo de su cumpleaños.

A través de la publicación que hizo el mexicano se deja ver la complicidad y relación que mantiene con su pareja: “Sin importar cuántos años pasen, siempre habrá algo nuevo que admirar de ti. Gracias por ser mi hogar. Feliz cumpleaños, amor”, expresó Jímenez. Asimismo, el material compartido ha generado cientos de reacciones por parte de fans ya que es de las pocas publicaciones donde la pareja deja ver públicamente su relación.

¿Quién es Daniela Basso, la esposa de Raúl Jiménez?

Daniela Basso, es una actriz mexicana que inició su carrera en proyectos televisivos, sin embargo, su nombre comenzó a resonar cuando se hizo pública su relación con el seleccionado Raúl Jiménez, actualmente la pareja mantiene más de una década unida.

Tras darse a conocer su relación la pareja ha mantenido gran parte de su vida privada lejos de los reflectores, lo cual les ha ayudado para consolidarse como uno de los matrimonios más estables dentro del futbol mexicano.

Además de su unión, Raúl Jimenez y Daniela Basso han formado una familia con dos hijos, quienes acompañan al jugador en distintas etapas de su carrera, desde su paso por Europa hasta su participación en la Selección Azteca. Asimismo, la familia del jugador se ha mostrado unida durante el proceso que atravesó Jiménez durante su recuperación tras la grave lesión de cráneo que sufrió en 2020.

¿A qué hora juega México contra República Chequia?

Como te lo mencionamos anteriormente, la Selección Mexicana se enfrentará este miércoles 24 de junio contra República Chequia en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 19:00 horas y podrás seguirlo a través de la transmisión de Azteca 7 o mediante la página de Azteca 7 y App de Azteca la cual inicia a las 18:30 horas y es completamente GRATIS y EN VIVO.

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