Hora EXACTA de transmisión de Chequia vs. México, partido del Mundial 2026 para verlo en Estados Unidos

Llegó el momento que tanto estábamos esperando. Finalmente, este miércoles 24 de junio de 2026, la selección Azteca puede quedar como el indiscutido primer lugar del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. México se enfrenta en un emocionante partido a Chequia, un equipo que buscará dejarlo todo en el campo frente a la selección Azteca. El Chequia vs. México se llevará a cabo en el imponente Estadio Ciudad de México en la CDMX y da inicio en Estados Unidos a las 9:00 pm, hora del Este, y aquí te dejamos todo lo que debes saber.

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¿A qué hora se jugará el partido Chequia vs. México en Estados Unidos?

El esperado encuentro Chequia vs. México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México en la majestuosa CDMX, y debido a que Estados Unidos tiene múltiples husos horarios, el encuentro inicia a las 8:00 p. m. (Hora del Centro/CT), que equivale a las 6:00 p. m. (Pacífico/PT) y a las 9:00 p. m. (Este/ET). Este horario equivale a las 7:00 pm en el centro de México.

¿Qué se espera de Chequia en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Chequia aún tiene una pequeña oportunidad para calificar en el segundo lugar del Grupo A. Lo que necesita es que Corea del Sur pierda su partido mientras ellos se lleven la victoria frente a México. De esta forma podría acumular 4 puntos y Corea quedarse con 3. Es por eso que se espera que lo den todo en el campo, incluso si la victoria ya no es posible.

¿Qué se espera de México en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo mexicano buscará dar un gran espectáculo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para este momento, México ya se encuentra en el primer lugar del Grupo A y ha demostrado de lo que son capaces. Aun así, se espera la victoria de la Selección Azteca en su partido contra Chequia, para de esta forma ser el ganador indiscutido del grupo.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?