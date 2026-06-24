LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Hora EXACTA de transmisión de Chequia vs. México, partido del Mundial 2026 para verlo en Estados Unidos

La selección Azteca aún tiene mucho que dar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este miércoles, finalmente, se enfrenta Chequia vs. México del Grupo A.

Hora EXACTA de transmisión de Chequia vs. México, partido del Mundial 2026 para verlo en Estados Unidos
|antpkr/Getty Images Pro/vía Canva

Escrito por: Matías Mena

Llegó el momento que tanto estábamos esperando. Finalmente, este miércoles 24 de junio de 2026, la selección Azteca puede quedar como el indiscutido primer lugar del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. México se enfrenta en un emocionante partido a Chequia, un equipo que buscará dejarlo todo en el campo frente a la selección Azteca. El Chequia vs. México se llevará a cabo en el imponente Estadio Ciudad de México en la CDMX y da inicio en Estados Unidos a las 9:00 pm, hora del Este, y aquí te dejamos todo lo que debes saber.

También te puede interesar: De trabajar en una tienda a ser esposa del deportista MEJOR pagado del mundo: Así ha sido la historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

¿A qué hora se jugará el partido Chequia vs. México en Estados Unidos?

El esperado encuentro Chequia vs. México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México en la majestuosa CDMX, y debido a que Estados Unidos tiene múltiples husos horarios, el encuentro inicia a las 8:00 p. m. (Hora del Centro/CT), que equivale a las 6:00 p. m. (Pacífico/PT) y a las 9:00 p. m. (Este/ET). Este horario equivale a las 7:00 pm en el centro de México.

¿Qué se espera de Chequia en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Chequia aún tiene una pequeña oportunidad para calificar en el segundo lugar del Grupo A. Lo que necesita es que Corea del Sur pierda su partido mientras ellos se lleven la victoria frente a México. De esta forma podría acumular 4 puntos y Corea quedarse con 3. Es por eso que se espera que lo den todo en el campo, incluso si la victoria ya no es posible.

¿Qué se espera de México en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo mexicano buscará dar un gran espectáculo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para este momento, México ya se encuentra en el primer lugar del Grupo A y ha demostrado de lo que son capaces. Aun así, se espera la victoria de la Selección Azteca en su partido contra Chequia, para de esta forma ser el ganador indiscutido del grupo.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo