Hora EXACTA de la transmisión del Chequia vs. México para ver GRATIS el partido del Mundial 2026 por Azteca 7

La Selección Nacional de México y todos los aficionados ya se encuentran preparándose para el encuentro contra Chequia dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️, Y si buscas conocer la hora exacta de la transmisión o dónde verlo de manera GRATUITA, te recordamos que Azteca 7 contará con la transmisión en vivo y GRATIS.

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¿Cómo, cuándo y dónde ver GRATIS el encuentro entre México y Chequia?

De acuerdo con el cronograma compartido por la FIFA, el encuentro entre México y Chequia se disputará este miércoles 24 de junio en punto de las 19:00 horas (horas del centro de México).

Toma en cuenta que el encuentro se llevará a cabo dentro del Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca), en punto de las 19:00 horas. Recuerda que Azteca Azteca 7 transmitirá GRATIS el encuentro que definirá el papel de México no solo como sede de la contienda, sino como un fuerte candidato para la siguiente fase.

¿A qué hora ver el partido entre México y Chequia desde otras regiones del mundo?

En Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, podrás ver la transmisión en punto de las 19:00 horas.

En Colombia, Perú, Ecuador y Panamá podrás seguir el encuentro en punto de las 20:00 horas.

Para los aficionados en Venezuela, Bolivia y Chile, la transmisión comenzará en punto de las 21 horas.

Toma en cuenta tu horario para que no te pierdas nada de la contienda deportiva más vista de todo el mundo.

Con la presión en juego y las crecientes expectativas de los aficionados nacionales, el encuentro de México y Chequia promete ser uno de los encuentros mundialistas más importantes de toda la jornada, pues no solo se trata del pase de México a la siguiente fase, sino de su papel como país sede.