Suiza vs. Canadá: hora EXACTA del inicio del partido del Mundial 2026 para verlo desde Estados Unidos
Esta es la hora exacta en que podrás ver el partido entre Suiza vs. Canadá, como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, si estás en Estados Unidos.
Este miércoles 24 de junio inicia la tercera y última ronda de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además del épico encuentro entre México vs. Chequia, otro de los partidos más esperados es el de Suiza vs. Canadá. A continuación te decimos a qué hora podrás disfrutarlo si estás en Estados Unidos.
Hora exacta para ver el Suiza vs. Canadá, partido del Grupo B en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos
El partido de Suiza vs. Canadá se jugará en el Estadio de Vancouver, a las 12:00 P.M. en hora local y 1:00 P.M. en hora de México. Antes de decirte la hora en que podrás disfrutar este encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde Estados Unidos, debemos recordar que en el territorio continental del país vecino hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano.
- Hora de Alaska (aplica horario de verano): El partido se podrá ver a las 11:00 A.M. en destinos como las ciudades de Anchorage y Juneau.
- Hora del Pacífico (horario de verano): 12:00 P.M., en California, Nevada, Oregon y Washington, también en los condados occidentales de Idaho. Estos destinos coinciden actualmente con el horario de Vancouver.
- Hora Estándar de la Montaña (no aplica horario de verano): 12:00 P.M., en Arizona.
- Hora Estándar de la Montaña (aplicando horario de verano): 1:00 P.M., en Colorado, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming, además de la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur.
- Hora Central (horario de verano): 2:00 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y Wisconsin, además de regiones orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y el oeste de Kentucky.
- Hora del Este (horario de verano): 3:00 P.M., en Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.