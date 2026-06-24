Suiza vs. Canadá: hora EXACTA del inicio del partido del Mundial 2026 para verlo desde Estados Unidos

Este miércoles 24 de junio inicia la tercera y última ronda de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además del épico encuentro entre México vs. Chequia, otro de los partidos más esperados es el de Suiza vs. Canadá. A continuación te decimos a qué hora podrás disfrutarlo si estás en Estados Unidos.

Hora exacta para ver el Suiza vs. Canadá, partido del Grupo B en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos

El partido de Suiza vs. Canadá se jugará en el Estadio de Vancouver, a las 12:00 P.M. en hora local y 1:00 P.M. en hora de México. Antes de decirte la hora en que podrás disfrutar este encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde Estados Unidos, debemos recordar que en el territorio continental del país vecino hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano.

