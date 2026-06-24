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Hora EXACTA de transmisión de Sudáfrica vs. Corea del Sur, para ver el partido del Mundial 2026 desde Estados Unidos

Dos selecciones con mucho en juego se enfrentan en un partido que podría definir su futuro en el torneo.

Sudáfrica vs. Corea del Sur: horario para Estados Unidos, partido Mundial 2026
Sudáfrica vs. Corea del Sur: horario para Estados Unidos, partido Mundial 2026|Pexels-Canva

Escrito por: Hugo Pantoja

Dentro de uno de los últimos encuentros de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, el encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur se presenta como uno de los encuentros más emocionantes de la contienda y, si pretendes seguir este encuentro desde Estados Unidos o México, aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte nada de la transmisión.

Ahora lee: Hora EXACTA de la transmisión del Chequia vs. México para ver GRATIS el partido del Mundial 2026 por Azteca 7

¿A qué hora ver el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur desde Estados Unidos?

De acuerdo con el cronograma proporcionado por la FIFA, el encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur se llevará a cabo el día de hoy 24 de junio dentro del Estadio Monterrey (Estadio BVA), el cual está ubicado en el municipio de Guadalupe, dentro de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México.

Si pretendes ver el encuentro desde los Estados Unidos, toma en cuenta el siguiente calendario de sus horarios para que no te pierdas nada de la contienda.

  • Nueva York, Miami, Atlanta - 9:00 pm, tiempo del este.
  • Chicago, Dallas, Houston - 8:00 pm, tiempo del centro.
  • Denver, Phoenix - 7:00 pm, tiempo de la montaña.
  • Los Ángeles, Seattle - 6:00 pm, tiempo del Pacífico.
  • Alaska - 5:00 pm, tiempo de Alaska.

Es importante tomar en cuenta el huso horario de las distintas zonas dentro y fuera de los Estados Unidos para no pertdert anda de uno de los encuentros deportivos más esperados de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

¿A qué hora ver el partido de Sudáfrica y Corea del Sur en México?

Para el caso de México, el partido entre Corea del Sur y Sudáfrica se llevará a cabo en punto de las 7 horas, tiempo del centro de México. Es importante señalar que, para el caso de México, el encuentro se empalmará con el juego de la Selección Mexicana contra Chequia.

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