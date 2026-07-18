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La app para ver EN VIVO y GRATIS el concierto de BTS y Shakira en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Disfruta de la gran final de la Copa del Mundo desde la comodidad de tu hogar y en el dispositivo que prefieras.

BTS

Escrito por: Yulissa Jacinto

Es oficial, estamos a tan solo un día de que se lleve a cabo la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el evento en el que se llevará a cabo el partido España vs. Argentina así como un entretiempo en donde diversos artistas de talla internacional cautivarán al público con una presentación musical, como es el caso de Shakira, BTS, Justin Bieber, entre otros, es por eso que en esta ocasión te decimos a través de qué app puedes disfrutar de la transmisión completamente gratis y en vivo.

Final del Mundial 2026: App para ver GRATIS y EN VIVO el concierto de BTS, Shakira y TODOS los artistas en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Esta presentación musical la podrás ver descargando la app TV Azteca En Vivo la cual es totalmente gratis y compatible con cualquier dispositivo que tengas. Para obtenerla sólo debes colocar el nombre en el buscador de tu tienda de aplicaciones e iniciar la descarga. Por otro lado, también es importante que sepas que a través de la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, podrás disfrutar gratis y completamente en vivo la gran final del mundial 2026 en donde se enfrentará España vs Argentina en duelo que promete emoción y tensión. Por otro lado, si prefieres el streaming también podrás gozar de la transmisión a través del sitio web solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo; tendrás que tener una conexión estable a internet.

Final del Mundial 2026: Fecha y hora EXACTA para ver la clausura de la Copa del Mundo en Azteca 7

Este próximo domingo 19 de julio se llevará a cabo la gran final del mundial 2026 en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey. La transmisión la podrás sintonizar a través de Azteca 7 en punto de las 11: 30 am (tiempo del centro de la Ciudad de México) que será cuando inicie la clausura mientras que el partido iniciará a las 13: 00 hrs aunque la previa deportiva a las 12: 45 pm y finalmente la ceremonia comenzará en punto de las 3: 00 pm, misma que dará fin a las 3: 45 pm. Es importante que sintonices a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle de uno de los eventos más esperados por toda la afición y fans de los artistas que se presentarán en el estretiempo.

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