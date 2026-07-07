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Hora EXACTA de inicio del partido de Suiza vs. Colombia, del Mundial 2026, para verlo desde Colombia y el resto de América Latina

Dos de las escuadras más importantes y sobresalientes del balompié están por enfrentarse en un duelo decisivo de la Copa del Mundo por lo que no te lo puedes perder.

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Horario para ver Suiza vs. Colombia, partido del Mundial 2026|Crédito: Pexels | Canva

Escrito por: Yulissa Jacinto

La emoción en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no para ya que nos encontramos en la fase de eliminación directa del torneo, en esta ocasión llegan a la cancha dos selecciones fuertes que han demostrado todo su talento y que buscan avanzar a cuartos de final; aunque todo dependerá del resultado del marcador. A continuación te damos todos los detalles del encuentro para que no te lo pierdas.

Suiza vs. Colombia: Hora EXACTA del partido del mundial 2026 en Colombia y América Latina

Este partido se llevará a cabo este martes 07 de julio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El balón rodará en la cancha del Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, uno de los tres países sede de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, si te encuentras en Colombia u otro país de América Latina te decimos a qué hora será la transmisión del partido.

  • Colombia: 15: 00 hrs
  • Guatemala: 14: 00 hrs
  • El Salvador: 14: 00 hrs
  • Honduras:14: 00 hrs
  • Nicaragua: 14: 00 hrs
  • Costa Rica:14: 00 hrs
  • Panamá:15: 00 hrs
  • Ecuador:15: 00 hrs
  • Perú: 15: 00 hrs
  • Cuba: 16: 00 hrs
  • República Dominicana: 16: 00 hrs
  • Venezuela: 16: 00 hrs
  • Bolivia: 16: 00 hrs
  • Paraguay: 17: 00 hrs
  • Chile: 17: 00 hrs
  • Argentina: 17: 00 hrs
  • Uruguay: 17: 00 hrs

Ambas escuadras arriban con resultados favorables, mientras Colombia, la selección del Grupo K, llega a octavos de final tras vencer a Ghana 1-0, la selección de Suiza, perteneciente al Grupo B, llega luego de haber obtenido su victoria contra Argelia. Este partido marcará el fin o el pase de cada equipo en el torneo más importante del fútbol.

Suiza vs. Colombia: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido del mundial 2026?

Si estás en México este partido lo podrás disfrutar de forma gratis y completamente en vivo desde la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, en punto de las 14: 00 hrs, tiempo centro de la Ciudad de México. Aunque si por alguna razón no puedes ver el partido por televisión o simplemente prefieres el streaming, podrás disfrutar este emocionante encuentro desde el sitio web de Azteca 7; solo tienes que DAR CLICK AQUÍ y listo. Podrás gozar de uno de los duelos más esperados desde la comodidad de tu casa en el dispositivo que lo desees, Por otro lado, también puedes ver el partido descargando algunas de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes, mismas que son gratis y compatibles con cualquier dispositivo, solo deberás buscarlas en tu tienda de aplicaciones y descargarla.

Los MascaGoles hacen su predicción para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Además de contar con la mejor calidad, esta transmisión contará con la narración de los mejores comentaristas y expertos en deporte como Christian Martinoli, el Dr. Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros, por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.

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