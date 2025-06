Foster The People anuncia fechas en México: ¿cuánto costarán los boletos y cuándo es la preventa?

Foster The People es una banda estadounidense muy querida en América Latina y cuenta con un gran número de fans en México, por lo que anunciaron fechas de conciertos en nuestro país. Estos forman parte de su nueva gira y hoy te informamos todo lo que debes saber sobre los costos y la preventa de boletos.

Los integrantes de esta agrupación de indie rock llegarán a tierras aztecas con su Paradise State Of Mind Tour, anunciando que habrá fechas en diferentes estados del país, especialmente en ciudades como Querétaro, Monterrey, la Ciudad de México y Puebla.

¿Cuáles son las fechas para ver a Foster The People en concierto?

De acuerdo con lo compartido por los integrantes y creadores de “Imagination” y “Call It What You Want”, entre otros éxitos, sus tres conciertos en solitario se llevarán a cabo en las siguientes fechas:



22 de noviembre en el festival de Puebla.

24 de noviembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro.

25 de noviembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

27 de noviembre en el Escenario GNP Seguros en Monterrey, Nuevo León.

🚨Foster the People viene también a Querétaro, CDMX y MTY en noviembre…



⚠️Más detalles en breve.#Fosterthepeople #tickethamster @fosterthepeople pic.twitter.com/z5VYYLwSNB — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) June 23, 2025

¿Cuándo es la preventa y qué precio tendrán los boletos para ver a Foster The People?

Es importante que estés muy atento pues la preventa de boletos será el próximo jueves 26 de junio, mientras que la venta general comenzará a partir del viernes 27 del mismo mes. Las entradas podrán adquirirse desde las 11 de la mañana.

Para los conciertos en la Ciudad de México y en Monterrey puedes comprar tus boletos en Ticketmaster, mientras que para la presentación que dará Foster The People en la ciudad de Querétaro necesitarás entrar a la plataforma Eticket.

Aún no se sabe con precisión cuáles serán los costos de los boletos para los diferentes conciertos, todo dependerá del lugar en el que se presenten y de la zona del recinto en donde desees estar, generalmente los precios van desde los mil 500 pesos mexicanos hasta los 4 mil o 5 mil pesos mexicanos.