Los 3 mejores videojuegos de terror que todo gamer debe jugar

Los videojuegos de terror son toda una experiencia y la verdad, es que no son para cualquiera. Solo los gamers más valientes se atreven a enfrentarse a historias y creaturas terroríficas. Si eres uno de ellos, hemos preparado para ti una lista de tres juegos que no te puedes perder.

3 videojuegos de terror que no te puedes perder

Es importante señalar que no se trata de un top, son solo 3 de los muchos videojuegos de terror que todo gamer debe experimentar alguna vez en la vida. ¿Te atreves?

1. Resident Evil 7: Biohazard

Capcom revolucionó por completo su saga con esta entrega en primera persona, devolviendo el survival horror a sus raíces. Ethan Winters explora la macabra casa de los Baker, donde cada pasillo es una pesadilla viviente.

Su atmósfera opresiva, enemigos grotescos y jefes inolvidables son un deleite para todos aquellos que gustan del terror al máximo. Si quieres una experiencia más cardiaca, puedes jugarlo con los VR.

2. Silent Hill 2

Si no has tenido la oportunidad de jugar esta entrega, no te preocupes, próximamente podrás jugar con el remake. Es considerado por muchos el mejor juego de terror psicológico de la historia, y nos sumerge en la ciudad maldita de Silent Hill a través de la desesperación de James Sunderland.

En definitiva, se trata de una historia perturbadora y llena de simbolismo y su remake actual promete gráficos de nueva generación y mantener la atmósfera original.

3. Outlast

La locura y el terror hechos videojuegos. En este título independiente, encarnas a un periodista atrapado en un hospital psiquiátrico gobernado por pacientes sádicos. Aquí te encuentras sin armas, solo una cámara de visión nocturna para sobrevivir. En definitiva un título donde sentirás pura adrenalina, pues constantemente debes esconderte, correr y rezar para que no te encuentren.

Si buscas terror en su máxima expresión, estos tres títulos son esenciales. Desde el horror visceral de Resident Evil 7, pasando por el terror psicológico de Silent Hill 2, hasta la angustia extrema de Outlast. Cada una de estas entregas ofrece una experiencia única que te helara la sangre.

