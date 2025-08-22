Pokémon XP 2026: Todo lo que sabemos sobre los boletos del mega evento

Pokémon es una de las franquicias más grandes e importantes dentro del mundo del entretenimiento. Año con año demuestra su enorme capacidad de expandirse y seguir creando eventos, videojuegos, series y mucha mercancía para los millones de fans en todo el mundo. El 2026 no será diferente para The Pokémon Company pues llega una nueva experiencia para los fans y aquí tenemos todos los detalles.

Pokémon XP 2026: la gran convención para fans

The Pokémon Company ha confirmado un nuevo evento que promete convertirse en una nueva tradición para los seguidores de la saga. Se trata de Pokémon XP, una convención que celebrará por todo lo alto el universo Pokémon y que debutará en San Francisco, en el Moscone Center, del 28 al 30 de agosto de 2026.

La cita se desarrollará en paralelo con el Campeonato Mundial Pokémon 2026, ofreciendo a los fans una experiencia inmersiva llena de paneles, torneos, invitados especiales, talleres y productos exclusivos.

Boletos: precios y fechas de venta

A penas se dio el anuncio y la expectativa ya es enorme, y lo primero que los fans deben saber es cómo conseguir sus entradas para poder asistir:

Entradas individuales:

Niños: 70 USD (1,300 MXN aproximadamente)

Adultos: 120 USD (2,200 MXN aproximadamente)

Pase para varios días (incluye Championship Sunday):

Niños: 120 USD (2,200 MXN aproximadamente)

Adultos: 150 USD (2,800 MXN aproximadamente)

Si te interesa asistir al evento, es importante tomar en cuenta que los boletos estarán disponibles a partir del 17 de septiembre de 2025 a través del sitio oficial PokemonXP.com. Te recomendamos tomar en cuenta que los boletos para este tipo de eventos vuelan.

¿Qué esperar en Pokémon XP?

Según adelantó The Pokémon Company, los asistentes podrán disfrutar de diferentes experiencias como:



Paneles destacados con creadores y expertos de la franquicia.

destacados con creadores y expertos de la franquicia. Talleres interactivos para entrenadores de todas las edades.

interactivos para entrenadores de todas las edades. Invitados especiales vinculados al mundo Pokémon.

vinculados al mundo Pokémon. Merch exclusiva , solo disponible en el evento.

, solo disponible en el evento. Un ambiente que rinde homenaje a la comunidad Pokémon y su evolución en estos 30 años.

Pokémon XP será la primera edición de una convención de este tipo, lo que ya la convierte en un momento clave para los fans de todo el mundo.

También te puede interesar: ¿Qué fue de Mia Talerico? Así luce la protagonista de ¡Buena suerte, Charlie!

